リバプールvsPSV スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
GK 74 K. Miściur
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[PSV]
先発
GK 32 マチェイ・コバージュ
DF 2 アナス・サラーエディン
DF 3 ヤレク・ガシロフスキ
DF 8 セルジーニョ・デスト
DF 22 イェルディ・スハウテン
MF 5 イバン・ペリシッチ
MF 17 Mauro Júnior
MF 23 ヨエイ・フェールマン
MF 27 デニス・マン
FW 20 フース・ティル
FW 34 イスマエル・サイバリ
控え
GK 1 ニック・オライ
GK 51 T. Smolenaars
DF 4 A. Obispo
DF 6 R. Flamingo
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 39 A. Nagalo
MF 10 パウル・バナー
MF 31 N. Fernandez
FW 9 リカルド・ペピ
FW 11 C. Driouech
FW 19 E. Bajraktarević
FW 21 マイロン・ボアドゥ
監督
ボスペーター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
