[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](アンフィールド)

※29:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 28 フレディ・ウッドマン

GK 74 K. Miściur

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 3 遠藤航

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

[PSV]

先発

GK 32 マチェイ・コバージュ

DF 2 アナス・サラーエディン

DF 3 ヤレク・ガシロフスキ

DF 8 セルジーニョ・デスト

DF 22 イェルディ・スハウテン

MF 5 イバン・ペリシッチ

MF 17 Mauro Júnior

MF 23 ヨエイ・フェールマン

MF 27 デニス・マン

FW 20 フース・ティル

FW 34 イスマエル・サイバリ

控え

GK 1 ニック・オライ

GK 51 T. Smolenaars

DF 4 A. Obispo

DF 6 R. Flamingo

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 39 A. Nagalo

MF 10 パウル・バナー

MF 31 N. Fernandez

FW 9 リカルド・ペピ

FW 11 C. Driouech

FW 19 E. Bajraktarević

FW 21 マイロン・ボアドゥ

監督

ボスペーター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります