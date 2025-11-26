「何年も同じアウター」は卒業！【無印良品】週7で羽織りたい！「大人っぽアウター」

気づけばいつも同じアウターばかり。そんな人こそ、この冬は思い切って新調してみては？【無印良品】には、幅広いコーデに合わせやすく、大人っぽく決まりそうなアウターが複数ラインナップ。カジュアルにもきれいめにも使いやすいシンプルなデザインで、毎日のコーデに取り入れたくなりそうです。今回は、そんな無印良品の注目アウターをご紹介します。

ショート丈ですっきり見えのダウンジャケット

【無印良品】「婦人 ダウンショートジャケット」\24,900（税込）

ショート丈でコンパクトなシルエットのダウンジャケット。ほどよいボリューム感で、すっきりと着られそう。ワイドパンツやロングスカートとも合わせやすく、バランスのよい着こなしに。カジュアルすぎず、きれいめコーデにも馴染みそうです。首を覆うことができ、寒い日も暖かく過ごせそうなデザイン。気温がぐっと下がる時期のお出かけにも頼れる存在です。

落ち着きブラウンが魅力のもこもこブルゾン

【無印良品】「婦人 ウール混ナッピングショートブルゾン」\24,900（税込）

もこもことした素材感がポイントのアウターは、見た目にも暖かそう。ふわふわしていて可愛らしさもありながら、落ち着いたブラウンが大人っぽい雰囲気に。今季注目のカラーで、トレンド感も楽しめます。いつものコーデにさっと羽織るだけで、ほんのり大人可愛いカジュアルスタイルに。

羽織るだけで上品に決まるノーカラーコート

【無印良品】「婦人 カシミヤ混ダブルブレストコート」\29,900（税込）

襟のないデザインで、上品な雰囲気が漂うロングコート。Vネックのように開いた首元が、顔まわりをすっきり見せてくれそう。きれいめコーデにもぴったりで、きちんと感を出したいときにも活躍。日常のお出かけから、フォーマルシーンまで幅広く使える一枚です。さっと羽織るだけでサマになるので、インナーがシンプルでもきれいにまとまりそう。

ほどよい光沢感が上品なシャツ風ジャケット

【無印良品】「紳士 木の実から作ったカポック混コーデュロイジャケット」\7,990（税込）

大人っぽく着られそうな、カジュアルなコーデュロイジャケット。ゆったりとしたシャツのように軽く羽織れるデザインで、抜け感のある雰囲気に。ほんのりとした光沢感が上質な印象を与えてくれるので、カジュアルコーデもラフになりすぎないのが嬉しいポイント。パンツにもスカートにも合わせやすく、デイリーに取り入れやすそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N