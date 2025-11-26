【MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム [TWILIGHT COATING]】 12月13日 発売予定 価格：66,000円

BANDAI SPIRITSは、12月13日発売予定のプラモデル「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム [TWILIGHT COATING]」の販売方法を公開した。

本商品は「ガンプラ」を主体とした総合施設「ガンダムベース」にて限定プラモデルとなっている。販売は「THE GUNDAM BASE MEMBERS」本会員限定となっている。

購入条件には「THE GUNDAM BASE MEMBERS」本会員登録に加え、会員情報の「お名前（ビルダーズネーム以外の姓名乱）」を本名で登録、公的な機関で発行された身分証での本人確認、THE GUNDAM BASE MEMBERSマイページ(WEB)を表示可能な情報端末（スマートフォン・タブレット端末）の持参が必要となる。

また、マイページ（WEB）での購入手順操作に同意が必要となる。

- THE GUNDAM BASE (@gundambase_t) November 26, 2025

(C)創通・サンライズ