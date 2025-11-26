この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【激務】日本の医師、看護師の労働環境がブラックである本当の理由【保険診療の闇】」と題した動画を公開。日本の医師や看護師が過酷な労働環境に置かれている根本的な理由について、保険診療が抱える構造的な問題点から解説した。



高須氏は、日本の医療機関の約8割が民間であるにもかかわらず、その収入源の多くは公的な健康保険に依存しているという特殊な構造を指摘する。国が医療費を抑制するために診療報酬を低く設定しているため、病院は経営を維持するために「薄利多売にならざるを得ない」と断言。これが、医師や看護師の労働環境がブラック化する最大の要因であるとの見解を示した。



具体的には、少ない医師数で多くの患者を診察し、病床を常に満床に近づける「ベッドを埋める商売」をしなければ、病院が黒字化しにくい現状を説明。結果として、日本の人口あたりの病床数や外来受診数は世界トップレベルである一方、医師数は少ないという歪なバランスが生まれ、「医師1人あたりの仕事が膨大になる」と語る。この構造が、長時間労働や「3分診療」と揶揄される短い診察時間の温床になっていると批判した。



さらに、訴訟リスクの高まりから、同意書やインフォームド・コンセントのための説明業務が増加していることも、現場の負担を増大させている一因だと付け加えた。高須氏は、これらの問題は美容外科のような自由診療とは異なり、あくまで保険診療が中心の医療現場で起きていることだと強調し、日本の医療が抱える根深い課題を浮き彫りにした。