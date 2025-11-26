身長差35cm！１月期ドラマ『未来のムスコ』主演の志田未来を発見撮 高身長イケメン俳優と談笑姿

母親役はなんと20年ぶり

オーバーサイズのコートに、大きな白いマフラーをグルグルに巻いた姿で夜の街に立っているのは、志田未来（32）だ。

11月中旬の夜、サブカルと古着の街として若者に人気の下北沢（東京・世田谷区）で、来年１月期ドラマ『未来のムスコ』（TBS系）の撮影が行われていた。

「本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社）が原作のラブストーリーです。志田は、夢も仕事も崖っぷちの劇団員でアラサー女性・汐川未来を演じています。ドラマでは、そんな彼女の元に2036年の“未来”からやってきた“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太が現れ、父親であるという“まーくん”。つまり、未来の“ミライの夫”である“まーくん”探しの日々が始まるという展開になります」（テレビ誌ライター）

志田は’05年、12歳の時に『女王の教室』（日本テレビ系）で民放テレビドラマに初レギュラー出演。“天才子役”として、一躍その名が知れわたる。’06年には『14才の母』（日本テレビ系）で初主演を果たし、わずか12歳（放送開始時）で“母親”役を演じたことで、大きな話題となった。本作では、そのとき以来、約20年ぶりに“母親”役に挑む。

この日の撮影は、下北沢の住宅街の一画で行われていた。撮影のため警備員が道を塞ぎ、その奥には大勢の撮影スタッフが準備を進めていた。その中でひときわ目立っていたのが、防寒装備ばっちりの志田だった。

「志田さんは、とても身体が小さくて、見た目も少女のように若くてびっくりしました。撮影の合間も、常にスタッフと笑っていて、かわいかったです」（撮影を見物していた人）

しばらくして、かなり高身長の若い男性が志田に近づく。２人は軽く挨拶を交わし、談笑を始めたが、志田は見上げるように男性に話しかけていた。

「男性は、俳優の兵頭功海（かつみ・27）です。台湾人とのハーフで、身長185cm。元高校球児で、俳優デビューは’19年公開映画『五億円のじんせい』でしたが、’23年10月期のTBS系日曜劇場『下剋上球児』で演じたピッチャー・根室知廣役で大ブレイクしました。

兵頭は、未来が所属する劇団の後輩・矢野真を演じています。普段は寡黙で、あまり感情を表に出しませんが、未来のことを密かに慕っています。“まーくん”候補の一人であることは間違いありません」（前出・ライター）

志田の身長は150cm前後で、185cmの兵頭との身長差はなんと35cm。２人が楽しそうに談笑する姿は、遠目には、まるで若いお父さんと娘のようにも見えるのだが……。

果たして、ドラマではどんな展開を見せるのか。注目したい。

