これから人気沸騰？別格の天才子役だった女優が、15年ぶりにプライム帯（午後7〜同11時）の連続ドラマで主演している。TBS「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（火曜午後10時）の志田未来（32）である。読売新聞テレビ担当記者たちはこの作品を冬ドラマの序盤の1位に選んだ。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】“清楚系美女”が大胆に…「志田未来」の食事シーンが豪快すぎ