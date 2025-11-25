¡Ú¤ªÊõ¥È¥ß¥«È¯·¡¡ª¡Û¥Þ¥Ë¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë´õ¾¯¤Ê¥È¥ß¥«¡Ö£³¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡×¤ÈÄ¶¥ì¥¢¡¦½ã¶â¥È¥ß¥«¤Î ¡È¾×·â²Á³Ê¡É
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Â²È¤ä²¡¤·Æþ¤ì¤ËÌ²¤ë¥È¥ß¥«¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤ªÊõ¡×¤«¤â¡½¡½¡©
º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ÇÃÂÀ¸55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÌ±Åª¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ö¥È¥ß¥«¡×¡£1970Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ïÎà¤ÈÎò»Ë¤«¤é¡¢º£¤äÂç¿Í¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¿âÞ·¤Îµ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥È¥ß¥«¤Î ¡È¸«¤Ä¤±Êý¡É ¡¢¤½¤·¤Æ¸¸¤Î¡Ö½ã¶â¥È¥ß¥«¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µÇ°¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥È¥ß¥« µæ¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 1970-2025¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦»ÔÀ¥µÁÍº»á¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¥È¥ß¥«¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊõ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¼¼Â
º£Ç¯2025Ç¯¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¥È¥ß¥«¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ç¯¤Ç¤¹¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÄêÈÖ´á¶ñ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¡¢1970Ç¯£¶¼Ö¼ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¼«²ÈÍÑ¼Ö¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¡¢¼êº¢¤Ê¥µ¥¤¥º¤È²Á³Ê¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ß¥«¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥À½¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È½Ð»Ï¤á¤¿¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¡Ê¶â·¿¤ËÍÏ¤«¤·¤¿¶âÂ°¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ëÃòÂ¤Êý¼°¡Ë¤Î´Õ¾Þ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¹ñ»º¥ß¥Ë¥«¡¼¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬¼ÖÎ¾Ã±ÂÎ¤ò¼ê¤³¤í¤¬¤·¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢¤ä¤äÂç¤¤á¤Î1/30¡¢1/40¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1970Ç¯¡¢Ìó1/60¥µ¥¤¥º¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹ñ»º¥ß¥Ë¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ê²è´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î55Ç¯´Ö¤ÇÌó1200¼Ö¼ï¡¢Îß·×ÈÎÇä£·²¯Âæ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¬¸«¡ª¡¡´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥È¥ß¥«¤Î¸«Ê¬¤±Êý
¸½ºß¤âÈ¯ÇäÃæ¤Î¥È¥ß¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÂÀ¸°ÊÍè55Ç¯¤â¤Î»þ¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë´õ¾¯À¤ä¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥È¥ß¥«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢´ë¶È¤¬¼«¼ÒÈÎÂ¥ÍÑ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÃÃí¥È¥ß¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈóÇäÉÊ¥È¥ß¥«¤ä¸ÂÄêÉÊ¥È¥ß¥«¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥È¥ß¥«¤Î¤´¤¯°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤â¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÍ·¤ó¤À¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÈ½ÊÌ¡ª¡¡¸Å¤¤¥È¥ß¥«
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸Å¤¤¥È¥ß¥«¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ß¥«¤ÏÈ¯ÇäÅö½é¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÅö½é¤«¤é1983Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾¥¤¥é¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬¹õÃÏ¤Î¤â¤Î¡ÊÄÌ¾Î¹õÈ¢¡Ë¡¢²Ã¤¨¤ÆÈ¯ÇäÅö½é¤«¤é1986Ç¯¤´¤í¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿À¸»º¹ñ¹ñ´ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿³°¹ñ¼Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾ÎÀÄÈ¢¡Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸½ºß¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¥¤¥é¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÇòÃÏ¤Î¤â¤Î¡ÊÄÌ¾ÎÀÖÈ¢¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ËÂ³¤¯ÀÖÈ¢¥È¥ß¥«¤Ë¤âÇ¯Âå½ç¤¬¤¢¤ê¡¢Åö½é¤Î¤â¤Î¤Ï¥È¥ß¥«ÇòÊ¸»ú¤Î²¼¤ËÆüËÜÀ½¤ÎÊ¸»ú¤¬°õºþ¤µ¤ìTOMY¤ÎÊ¸»ú¤¬³Ñ´Ý¤ÇÀÖ¿§¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÂÎºÛ¤ÇÆüËÜÀ½¤ÎÊ¸»ú¤¬¼è¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤ÆTOMY¤ÎÊ¸»ú¤¬ÀÄ¿§¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÊÑ¹¹»þ¤Ë¤Ï¿·µìº®ºß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¤ÏÀ¸»º¤µ¤ì¤¿½çÈÖ¤Î¹õÈ¢>ÀÄÈ¢¡äÆüËÜÀ½µºÜ¤ÎÀÖÈ¢¡äÀÖÊ¸»úTOMY¤ÎÀÖÈ¢¡äÀÄÊ¸»úTOMY¤ÎÀÖÈ¢¤Î½ç¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¸»ºÂæ¿ô¤ÎÂ¿²É¤â¿Íµ¤¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂç¤Þ¤«¤Ê¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤½ç¤Ç¤¹¡£
¢À¸»ºÂæ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ ¡È¸¸¤Î¹á¹ÁÀ½¥È¥ß¥«¡É
¼¡¤Ë¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤À¸»ºÂæ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¡Ê°ìÈÌÈÎÇä¥È¥ß¥«¤È¤·¤Æ¡Ë¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Û¥ó¥³¥ó¥È¥ß¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹á¹ÁÀ½¥È¥ß¥«¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÅö½é¡¢À¸»º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º1971Ç¯¤«¤éÌó£¶¼Ö¼ï¤¬¹á¹Á¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹á¹Á¤Ç¤ÎÀ¸»º¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´õ¾¯¤Çµ®½Å¤Ê¥È¥ß¥«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢1972Ç¯È¯Çä¥È¥ß¥«ÈÖ¹æ30ÈÖ¡Ö¥³¥ë¥È¥®¥ã¥é¥óGTO¡×¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤ÏÄÌ¾ïÉÊ¤Ç¿§°ã¤¤¤Î¾®¥í¥Ã¥È¤Î¤â¤Î¤Ç¥È¥ß¥«ÈÖ¹æ32ÈÖ¡Ö¥È¥è¥¿¥Ë¥å¡¼¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤ÎÇò¿§¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡ÖÆÃÃí¡¦ÈóÇäÉÊ¡×¥È¥ß¥« ¤ÎÀ¤³¦
ºÇ¸å¤ËÈóÇäÉÊ¡ÊÆÃÃí¥È¥ß¥«¡Ë¡¢¸ÂÄêÈÎÇäÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥È¥ß¥«¤ÏÈ¯Çä½é´ü¤Îº¢¤«¤é´ë¶È¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥È¥ß¥«¤ò¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÃíÀè¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡¢ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¡¢ÇÛÉÛÍÑÈóÇäÉÊ¤Î¤Û¤«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇäÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¤¿Íµ¤ÆÃÃí¥È¥ß¥«¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¥Ë¥å¡¼¥¯¥é¥¦¥ó¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡ÊÆüËÜ¸òÄÌÆÃÃí¥È¥ß¥«¡Ë¡£
¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó 2000GT¡×¡Ê°ÂÅÄ²ÐºÒÆÃÃí¥È¥ß¥«¡Ë¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥µ¥ó¥°¥í¥ê¥¢¥Ð¥ó¡×¡ÊÅìµþ¥¬¥¹±Á¸¶±Ä¶È½êÆÃÃí¥È¥ß¥«¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾×·â²Á³Ê100Ëü±ß¡ª ¡È½ã¶â¥È¥ß¥«¡É
¤½¤·¤Æ¡¢¸ÂÄêÉÊ¥È¥ß¥«¤È¤·¤ÆÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤Ë2000Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö½ã¶â¥È¥ß¥«¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â¤Î²Á³Ê¤Ï¸½ºß¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë£±¥°¥é¥à£²Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö½ã¶â¥È¥ß¥«¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ï£±¥°¥é¥àÌó1000±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢Æþ¤ê¤Ç¥È¥ß¥«ËÜÂÎ¤ÈÂæºÂ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á½ã¶â¤ÏÌó300¥°¥é¥à¡¢²Á³Ê¤Ï100Ëü±ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤·¤¿¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¸ÂÄê100Âæ¡¢½ã¶â¤Î²Á³ÊÌó30Ëü±ß¥È¥ß¥«¤È¤·¤Æ¤Î²½¾ÑÈ¢¤ò´Þ¤á¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¤¬70Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºßºîÀ½¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤À¤±¤Ç600Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¹â³ÛÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥Á¥ÊÀ½¡¦¼¿ÅÉ¤ê¡Äµ®½Å¤¹¤®¤ëÈóÇäÉÊ¥È¥ß¥«
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ØÆþ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢µ®½Å¤Ê¥È¥ß¥«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤¬2010Ç¯¥È¥ß¥«ÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¥È¥ß¥«¡ÖÆü»º ¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z 432¡×¡£¼¿ÅÉ¤ê¥È¥ß¥«¡ÖÆü»º ¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡ÊZ34¡Ë¡×¡ÖÆü»º ¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡ÊZ432¡Ë¡×¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Á¥Ê¥È¥ß¥«¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Þ¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÀ½¤ÇÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥È¥ß¥«¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÌó35ÇÜ¤â¤Î½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥×¥é¥Á¥Ê¡¦¼¿ÅÉ¤ê¥È¥ß¥«¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤ÇÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼ÂÊª¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë»Ò¶¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥È¥ß¥«¤ò°ìÅÙ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤ÆÍ·¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Î·ã¤·¤¤ÍÄ»ù´á¶ñ¤ÎÃæ¤Ç¾ï¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢Ä¹¤¤¤è¤¦¤ÇÃ»¤«¤Ã¤¿55Ç¯¤â¤Î»þ¤¬²á¤®¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ß¥«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÃË»ù´á¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï»ÔÀ¥µÁÍº»á¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹
Ê¸¡§»ÔÀ¥µÁÍº