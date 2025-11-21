体に茶色い汚れをつけてしまった子猫が、洗面台でシャンプーされることになり…？濡れた瞬間の激変っぷりが可愛すぎると注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で76.8万再生を突破し、「納豆に混ぜて食べたいぐらい可愛い」「洗われた後、ドビーみたいになってて可愛いwwwwwwwwww」といった声があがりました。

【動画：納豆にダイブした子猫を『お風呂で洗った』結果…思わず爆笑の『ビフォーアフター』】

美少女うにちゃん♡

TikTokアカウント「@neconoikura」に投稿されたのは、ピンクのお鼻と特徴的なハチワレ模様がチャームポイントのキジトラ「うに」ちゃんが、洗面台で洗われている姿をおさめた動画です。

先住猫ちゃんであるアメリカンカールの「いくら」ちゃんの後輩として迎えられたうにちゃんは、まだ小さな赤ちゃんの頃に飼い主さんに保護された保護猫ちゃんなのだそう。

まさかの場所にダイブ！

そんなうにちゃんがまだ生後2ヶ月だった頃、お顔や手足に茶色い汚れをつけてしまったことがあるのだとか。その汚れの正体は、なんと“納豆”。うにちゃんはなぜかひきわり納豆の中に飛び込み、全身に納豆をつけてしまったのだそう。

全身にネバネバをつけたうにちゃんは、当時、まだ片手で掴めるほど小さかったため、洗面台でシャンプーをすることに。飼い主さんに抱っこされたうにちゃんは、観念したような表情でだらりと手足を下ろしていたといいます。

だ、誰ですか…？

子猫らしいぱやぱやの毛が可愛らしかったうにちゃんでしたが、全身をお湯で濡らした途端、姿は一変。ぱや毛はぺたんと寝てしまい、細い手足と、一回り小さくなって変わってしまったお顔の輪郭は、まるで猫ではなく別の生き物のように見えます。

更に、体にかかるお湯がどうしても許せなかったのか、うにちゃんはなんとも言えないお顔をしながら、左前足で蛇口から落ちるお湯をリズミカルにパンチしていたそう。小さな体で一生懸命抗議する姿が可愛らしくて、思わず笑ってしまいます。

このなんともクセになる可愛さに、動画の視聴者からは「猫かきしてるんかなかわいい」「抵抗できるほど大きくなくて可愛いw」「猫ちゃん納豆食べたかったのかな？」「情けなくて儚くてかわいい」「洗われちゃった、、って感じがたまらなく可愛いwww」「保護猫かと思ったら納豆にダイブwwwwwwwww可愛すぎる」「納豆嫌いだから納豆臭い猫は～、、、ちゅき」「ちゃんと温度チェックしてえらい◎(？)」と、絶賛のコメントが多数寄せられました。

TikTokアカウント「@neconoikura」では、2歳になったうにちゃんと、元気いっぱいのうにちゃんに猫パンチを繰り出しつつも、どこか押され気味な優しいいくらちゃんの、クスッと笑える日常が楽しめます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@neconoikura」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。