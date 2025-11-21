日本ラグビー協会は20日、「リポビタンDツアー2025」ジョージア戦（22日、トビリシ）の登録メンバー23人を発表した。

15日のウェールズ戦後に、WTB石田吉平（25＝横浜）やFB矢崎由高（21＝早大3年）らバックス陣が複数人離脱。さらにこの日、No・8マキシ・ファウルア（28＝東京ベイ）の離脱も発表された。

先発の入れ替えは4人。ウェールズ戦の途中出場で初キャップを獲得したWTB植田和磨（22＝神戸）が初めて先発に入り、FBにはサム・グリーン（31＝静岡）が入った。FWでは、前回ベンチスタートだったPR竹内柊平（27＝東京SG）とFLタイラー・ポール（30＝東京ベイ）が先発入り。ジャック・コーネルセン（31＝埼玉）はFLからNo・8に回った。また、代表未経験のFL山本秀（26＝BR東京）がリザーブに入った。

強豪国に挑む5連戦の最終戦。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは「フィジカルの要求が高くなっている。負荷が高まっているのは間違いない」と、連戦の疲労による負傷離脱者が増えている現状を認めた。それでも「良い準備はできた」と選手層の厚さに自信を示した。世界ランキング11位の相手に対し「ジョージアはフィジカルで攻めてくる」とFW陣のパワーを警戒。「最初からしっかり攻めていきたい。相手の大きなFWを避けるために、テンポの速いアタッキングラグビーをしたい」と格上撃破へのポイントを挙げた。

現在世界ランキング13位の日本。2027年W杯の組分け抽選会を12月に控えており、より有利な組分けとなる「バンド2」（世界ランク7〜12位）に入るためにはこの試合に勝たなければならない。今季最後のテストマッチは、特に大きな意味を持つ重要な一戦となる。

ジョージア戦の登録メンバーは以下の23人。

＜1＞小林 賢太（東京SG）8C

＜2＞佐藤 健次（埼玉）8C

＜3＞竹内 柊平（東京SG）23C

＜4＞エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）10C

＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）31C

＜6＞タイラー・ポール（東京ベイ）3C

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）22C

＜8＞ジャック・コーネルセン（埼玉）28C

＜9＞斎藤 直人（トゥールーズ）27C

＜10＞李 承信（神戸）28C

＜11＞長田 智希（埼玉）25C

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）8C

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）37C

＜14＞植田 和磨（神戸）1C

＜15＞サム・グリーン（静岡）5C

＜16＞平生 翔大（東京SG）3C

＜17＞古畑 翔（埼玉）1C

＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）19C

＜19＞ハリー・ホッキングス（東京SG）1C

＜20＞山本 秀（BR東京）0C

＜21＞福田 健太（東京SG）8C

＜22＞小村 真也（トヨタ）2C

＜23＞池田 悠希（BR東京）1C