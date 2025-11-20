クロちゃん「彼女が出来たしん」女性との2ショットにネット騒然「水ダウっぽい」リチと破局から10ヶ月
【モデルプレス＝2025/11/20】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。女性との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】クロちゃん「彼女が出来たしん」疑いの声多数の女性との2ショット
クロちゃんは「彼女が出来たしん！」「遠距離だけど頑張るしんよ」と報告し、女性との写真を投稿。指ハートでウィンクをするお揃いのポーズで仲睦まじい様子を披露した。
クロちゃんは、2022年に放送されたTBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）内の恋愛リアリティー企画「モンスターラブ」でタレントのリチとカップル成立以降真剣交際を続けていたが、2025年1月22日放送の同番組にてリチにプロポーズするも断られ、破局。この投稿にも番組と絡んでいるのではないかというコメントが集まり「ドッキリ？」「番組の年末企画でしょ」「水曜日に発表してるのが怪しい」「水ダウっぽい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆クロちゃん、恋人との2ショット公開
◆クロちゃんの投稿に反響
