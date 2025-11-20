“キャリアハイ”の米3年目で念願タイトルを 勝みなみが初の最終戦「めちゃくちゃご褒美」
＜CMEグループ・ツアー選手権 事前情報◇19日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞勝みなみが胸を高鳴らせている。米ツアー3年目にして、ようやくたどり着いた最終戦。ポイントランキング上位60人しか出場できない舞台に、初めて名を連ねた。
キャリアハイのシーズンだった。トップ10入りは6回。「AIG女子オープン」（全英）では2位、「ビュイックLPGA上海」では世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）と5ホールに及ぶプレーオフを戦った。一時は自己最高の世界ランキング35位まで浮上し、年間ポイントランキングは18位。ここまで163万5984ドル（約2億5737万円）を獲得している。最終戦は優勝賞金400万ドル（約6億2936万円）で、最下位でも5万5000ドル（約865万円）が与えられる破格のビッグイベントだ。「めちゃくちゃご褒美な試合。ゴルフ場もラグジュアリーな感じ。特別感をすごく感じる」。1年間積み上げてきた努力の結晶とも言える舞台に、テンションは自然と上がる。唯一悔いが残るのは、「優勝がなかった」こと。ただ、手が届きそうなところまで迫った二文字を、ラストマッチでも諦めていない。「ぜひ、勝てるなら勝ちたい。ここで（運を）放出したいですね」。惜敗もアンラッキーも、これまでずっと“運”として貯めてきた。それを一気に爆発させ、キャリアハイのシーズンに初タイトルを加えたい。（文・笠井あかり）
