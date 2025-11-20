【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）

【映像】右足→左足の「超高速ダブルタッチ」（リプレイあり）

日本代表MFの鎌田大地が、鮮やかすぎるダブルタッチで相手を翻弄。大きな話題となっている

サッカー日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表を3−0で撃破。ダブルボランチの一角で先発した鎌田は、開始早々の4分に左足ボレーで先制点を奪うなど、序盤からチームの攻撃を活性化した。

迎えた73分には超絶的なボールタッチでチャンスメイクする。敵陣センターサークル付近でFW上田綺世の落としを受けて前向きでボールを受けた鎌田は、そのまま縦にドリブル。DFエクトル・クエジャールを軽やかにかわすと、MF中村敬斗に横パスを出してフィニッシュを引き出している。

リプレイ映像で見ると、鎌田はクエジャールをかわす際、右足→左足の高速ダブルタッチから急加速していたことがわかる。抜かれたクエジャールは呆気にとられたような表情をしていた。

「ダブルタッチだけでお金稼げそう」の声も

この超絶テクニックはサッカーファンたちの間でも大きな話題に。SNSは「鎌田のダブルタッチ鮮やか」「本当に技術に恵まれた選手だ。中田英寿を彷彿とさせる」「鎌田選手はダブルタッチだけでお金稼げそう」「怖いくらい上手い」「鎌田のダブルタッチはゴールシーンより興奮したね」「余裕ありすぎて笑った」「見ててワクワクする」「鎌田さんのダブルタッチでスルスル抜いてったやつ凄かったなー」「鎌田のダブルタッチはイニエスタみたいだったわ」「なんだ今の…」「鎌田選手のダブルタッチ天才的すぎる！どうなってるの笑」「ゲームの世界」など騒然となった。

11月14日のガーナ戦をコンディション不良で欠場していた鎌田だが、このボリビア戦ではさすがのテクニックと戦術センスを見せて77分までプレー。改めて日本代表に不可欠な存在であることを証明した。

（ABEMA／サッカー日本代表）

