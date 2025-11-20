YouTuber霞「コトノハコ神戸は“完全復活不可能な現役廃墟”」バブルの遺産が語る赤字と存続の謎
YouTuberの霞さんが、動画『【ゴーストモール】赤字垂れ流しの廃墟化でも問題なし？新幹線直結の大失敗商業施設「コトノハコ神戸」の現状』を公開。バブル期の豪華な面影を残しつつも、“現役廃墟”と化した神戸市の商業施設「コトノハコ神戸」について、開業から現在までの歴史と、その存続の理由、今後の展望を独自目線でリポートした。
霞さんは動画冒頭、「完全に復活不可能なレベルの現役廃墟。そう呼ばれてしまっている商業施設がここ神戸にはあります」と強調。バブル全盛期に誕生した豪華な内装や新幹線直結の抜群の立地を誇る一方で、目立つ空きテナントや閑散とした館内の現状を克明にリポートする。「歩けばまるで廃墟探索に来たかのような錯覚を覚えます」と、歩いて体感した静けさや寂れた雰囲気を生々しく伝えた。
「コトノハコ神戸」の前身は、1988年の開業時に「新神戸オリエンタルパークアベニュー」としてスタート。当時は「関西一の高層建築物」として注目を集め、ショッピングモールや飲食店など150店以上が軒を連ねていた。しかし、「その繁栄はあまり長くは続きません」と霞さん。バブル崩壊や阪神淡路大震災、不況の影響で経営悪化し、「テナントの減った施設からは客足が減り、落ち込んだ客足がさらにテナントの撤退を加速、負のスパイラル状態になってしまった」と解説。施設の所有権が何度も移るたび、混乱と分裂が続いた。
その後「コトノハコ神戸」として2019年にリニューアル。2.5次元ミュージカル専用劇場や地元密着型路線へ舵を切るも、「名称やコンセプトを変えても、人の流れは劇的には変わらず、寒酸とした姿へと繋がっていきます」と人の定着が難しい現状を指摘した。「劇場のためだけに来て、劇場だけを楽しんで帰る、そんな利用形態にとどまっています」と劇場以外の集客力不足を問題視。一方で、3階にはやや明るさが感じられるとも伝え、「コトノハコ神戸ならではな感じがしますね」と変化の兆しも示した。
ではなぜ、赤字経営下でも存続し続けているのか。霞さんは「リッチの将来性や再開発を見据えた長期的な投資、これらを理由に保有している可能性が高い」と分析。「日本の不動産は安定していて、シンガポールの業界でも人気。今後は地元に根差し、地域経済に貢献できる運営を目指したい」と、オーナー企業の意向も紹介。しかし「一部で赤字のまま運営することで税務上のメリットがあるのではないか、というような噂もありました」と噂レベルの情報も含めて多角的に現状を解説した。
動画の締めくくりでは、「赤字でもガラガラでも存続する理由の裏には、もう一度この街に何かを残したいという思いがあるのかもしれません。未来につながる都市の実験場なのか、皆様はどう感じましたでしょうか」と問いかけ、コトノハコ神戸の再生に希望を託して動画を結んだ。
