Image: Keychron

簡単ですよ。

ギズマート第一弾プロダクト「Keychron Nape Pro」の発売が迫ってまいりました。なんかドキドキしますね（なんでだ）。

今日はNape Proを狙っている皆様に向けて、購入準備のお願いです。

その前に改めて製品の詳細を。

●製品名：Keychron Nape Pro ●開始日：11月20日（木）21時 ●販売場所：GIZMARTの第一弾プロダクトとして販売（クラウドファンディング｢CoSTORY｣を使用）

ギズマートとは、ギズモード・ジャパンが編集部視点で魅力ある商品を販売するメディア連動型コマースサービスです。その第一弾商品が、Nape Proになります。

製品については、以下の動画をご覧ください。

さて、それではNape Proの購入準備についてです。

今回Nape Proは、CoSTORYというソーシャルコマースプラットフォームで開始されるクラファンを通じて販売されます。つまり、CoSTORYの会員でなければ購入できません。

すでにCoSTORYの会員だよーという方は、そのままNape Proをご購入いただきたい。まだ会員登録してないよーという方は、会員登録を行ないましょう。

1.「会員登録」をタップ

Screenshot: 三浦一紀

まずはCoSTORYのサイトにアクセス。右上にある「会員登録／ログイン」をタップ。

2.「メールアドレス/LINEで登録」をタップ

Screenshot: 三浦一紀

新規会員登録画面が表示されます。メールアドレスまたはLINE IDでの登録が可能。今回はメールアドレスで登録しようと思うので、「メールアドレスで登録」をタップ。

3.必要事項を入力

Screenshot: 三浦一紀

ユーザー名、メールアドレス、パスワードを入力して「続ける」をタップ。

4.メールから本登録をする

Screenshot: 三浦一紀

すると入力したメールアドレスに仮登録メールが届きます。そのメール内にある「本登録をする」をタップ。

5.登録完了

Screenshot: 三浦一紀

これにて登録は完了です。

6.製品ページで購入

CoSTORYの登録ができたら、ログインしてNape Proの購入ページに飛び、「購入する」ボタンを押します。

あとは手順に沿ってお支払いを完了すればOK。あなたの手元にNape Proがやってきます。

ちなみに初めての方はカードの事前登録はできず、購入時に決済情報の入力をすることになります。恐れ入りますが、カード情報入力の練習をしてお待ちください。

なお、Nape Proの購入ページは11月20日（木）に公開予定です。今しばらくお待ちを！

またCoSTORYにはNape Pro以外にも魅力的なプロダクトがたくさんありますので、お気に入りのプロダクトを見つけてみてください。