クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで動画を公開し、日産の新型「ルークス」と三菱の「デリカミニ」の内装・外装を徹底比較した。両車は共同開発された兄弟車でありながら、デザインの方向性や装備、価格設定に大きな違いがあることが浮き彫りになっている。



動画でワンソクTube氏は、まず両車の価格に言及。車両本体価格だけを見るとルークスの方が安価に設定されているが、「それには理由がある」と指摘する。デリカミニには標準装備されているものが、ルークスではオプション扱いになるケースが多く、装備を揃えていくと価格差は縮まるという。



外装デザインについては、それぞれの個性が際立つ。ルークスは四角をモチーフにした都会的でスタイリッシュなデザインが特徴で、ワンソクTube氏は「スタイリッシュで高級感がある」と評価。一方のデリカミニは、SUVらしいタフでアクティブな印象が強く、特に4WDモデルは最低地上高が高めに設定され、悪路走破性も考慮されている点を解説した。



内装の質感においても違いが見られる。デリカミニは、ドアトリムの肘置きや助手席前のインパネにソフトパッドと本物のステッチを採用しており、ワンソクTube氏は「軽自動車離れした内装の質感」と高く評価。対するルークスはブラウン基調の落ち着いた内装だが、ステッチが型押しのフェイクであるなど、コストを抑えた部分も見受けられると分析した。



特に大きな違いとしてワンソクTube氏が挙げたのが、ラゲッジスペースの床面と後席背面の素材だ。ルークスが一般的なファブリック素材であるのに対し、デリカミニは汚れや水分に強い防水仕様となっている。この点について同氏は、アウトドアやレジャーでの使用を考えるユーザーにとって「デリカミニの大きなアドバンテージ」であると結論付けた。