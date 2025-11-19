在宅もオフィスも快適に！チェアに後付けできるアームレスト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、チェアに後付けできて快適姿勢をサポートするアームレスト「200-TOK028BK（単品）」と「200-TOK028BK-2（2個セット）」を発売した。
■椅子を買い替えずに「理想の高さ」を実現
既存の椅子に取り付けるだけで、理想的な高さに調整できるため、ひじ掛けの高さが合わず、肩こりや姿勢の崩れに悩む人にもおすすめだ。ノブを回すだけで4.3cm〜11.5cmの無段階調整が可能。体格や作業スタイルに合わせて、最適なポジションを簡単に実現する。
■柔らかクッションで長時間作業も快適に
アームレストには低反発クッションを採用。腕を優しく支え、長時間のパソコン作業やゲーム中でも疲れにくい設計だ。やわらかな触感としっかりしたサポート力で、作業中のストレスを軽減し、自然な姿勢をキープできる。
■面ファスナーで装着カンタン！対応力も抜群
工具不要で、面ファスナーを巻き付けるだけの簡単取り付け。円周38cmまでのひじ掛けに対応し、さらに太いタイプにも使える延長用テープが付属している。どんな椅子にもフィットしやすく、オフィスチェアやゲーミングチェアなど幅広い用途に対応しする。
■集中力アップ！理想の姿勢で作業効率を向上
正しい姿勢を保つことで、肩や腕の疲れを軽減し、長時間でも集中力を維持できる。このアームレストを使えば、肘や腕の位置が安定し、タイピングやマウス操作がスムーズに。仕事やゲームに没頭できる快適な環境を、手軽に整えられる。
■在宅勤務からゲームまで幅広く活躍
オフィスワークはもちろん、在宅勤務、趣味のPC作業やゲームプレイにも最適。場所を問わず、自分にぴったりのアームレスト環境を整えられるので、あらゆるシーンで快適なデスクライフをサポートする。
■商品詳細
■チェアに後付けできて快適姿勢をサポートするアームレスト「200-TOK028BK（単品）」
