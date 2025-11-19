この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【次の寒気】12月初旬に西回り寒気が到来 平地も雪は降るのか？」にて、気象予報士の松浦悠真氏が12月初旬に訪れる可能性のある西回り寒気について詳しく解説した。松浦氏は動画冒頭で「西日本は一部では平年よりも1度から2度ぐらいの間で、気温が低くなる」と強調し、場合によっては低温に関する早期天候情報が発表されるレベルの寒気流入になる可能性があると注意を促した。

この西回り寒気について松浦氏は、「偏西風が日本付近で蛇行し始め、12月初旬にかけて北極振動の影響で突然日本の北側へ寒気が“ストン”と落ちてくる」と分析。西側からの寒気流入が際立つことで、西日本を中心に気温が大きく下がり、「西回り寒気の特徴として、北日本は高温傾向だが、西日本で低温が顕著」と解説した。

また、「今回のパターンは日本海側の里雪型を作りやすく、平地でも大雪になる場合があるが、12月初旬なので積雪の規模は限定的」という見通しも示した。その一方で、「標高の高い山沿いでは大雪になることが十分考えられます」と語った上で、西日本、北陸や東北北部、北海道など地域ごとの予報を具体的に解説。「積雪予報には誤差があり、最低気温が2度まで下がれば松江でも降る時間帯によってはしっかりと積雪となり得る」と現地の変化にも言及した。

さらに松浦氏は、「今回西回り寒気がしっかりとやって来る傾向は見えてきているので、突然の土下雪になってくる可能性もなくはない」と警告。最後には「早めの雪の備えをする分には損はありません。今後の早期天候情報にも十分ご注意いただきたいと思います」と呼びかけ、「詳しい情報が入り次第、随時動画で解説しますのでよろしくお願いします」と締めくくった。

