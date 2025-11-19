広瀬すず×宮あおい、姉妹の“甘え合い”が尊すぎると話題！ マック新CM「いい日で終わるぞ」篇
マクドナルド“寄り道マック♡”キャンペーン第4弾の新テレビCM「いい日で終わるぞ」篇が11月18日（火）から放映を開始し、早くも話題を集めています。
広瀬すずさんと宮粼あおいさんが演じる仲良し姉妹の“甘え合い”が「尊すぎる」「実の姉妹みたい」と視聴者の心を掴んでいる模様です。
「私の口が、甘いものを欲しています」妹の甘えっぷりにキュン
今回のCMでは、イルミネーションで輝く街を歩く姉妹の会話劇をワンカットで演出。
広瀬さんが「お姉ちゃん、私の口が、甘いものを欲しています」と報告すると、「じゃあ食べに行く？」と優しく声をかける宮粼さん。
夜なのに甘いものを食べてもいいのか迷いつつ「でも甘いの食べないと終わらないって夜あるじゃん！」と訴える広瀬さんに、宮粼さんは「あるね〜」と笑顔で共感。そして広瀬さんが「だからいつものあれ言って！」「たのむ！」とお願いすると、宮粼さんは「甘いものは、昼でも夜でも食べてもいいんだよ」と魔法の言葉をかけ、姉妹で寄り道マックへ行くことを決断します。
撮影中、広瀬さんはカットの合図がかかりモニターで映像をチェックすると、自身の表情や宮粼さんの幸せそうな笑顔を見て思わず笑みをこぼすひと幕も。宮粼さんとの息の合った演技で順調に撮影を終えたものの、楽しいカフェタイムが短時間で終わったためか、広瀬さんは少し寂しそうな表情を見せていたとのことです。
寄り道マック「いい日で終わるぞ」篇（YouTube）
https://youtu.be/WM9x0B9lwVE
「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」期間限定販売
11月19日（水）より、CMで紹介されている「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」が全国のマクドナルド店舗で販売開始となりました。
「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」は、2022年11月に登場し大好評だった「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」を3年ぶりに復活させたもの。濃厚なめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のオレオ クッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ込んだ、ホリデーシーズンにぴったりの華やかなスイーツです。
ほろ苦いオレオ クッキーとフルーティーで甘酸っぱいストロベリーソース、濃厚でコクのあるソフトクリームの絶妙なハーモニーが楽しめます。
【商品情報】
商品名：マックフルーリー 苺 オレオ クッキー
価格：340円〜(税込)
販売期間：2025年11月19日(水)〜12月下旬
販売時間：午前10時30分〜閉店まで
販売場所：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)