米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」が１８日（日本時間１９日）、今オフのＦＡ特集記事を掲載し、エリート記者のＪ・パッサン氏が巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）に関して言及した。

同記者は「日本でおそらく最も優れた打者２人がＭＬＢへ向かう」とし、村上について「規格外のパワーを持ち、国内外を含むどのＦＡ選手にも引けを取らない」と称賛。岡本については「パワーを補完する驚異的なコンタクトスキルを持つ」とたたえ、「２人とも三塁手であり、一塁も守る能力を備えている」と紹介した。

村上のことは「彼は日本人野手としてメジャーに来る選手で初めてとなる９ケタ（１億ドル＝約１５５億円以上の）契約を手にする見込みだ」と予想。一方で岡本を「これだけの破壊力と三振率の低さの組み合わせは魅力的。即戦力を求める球団により魅力的に映る可能性がある」と同記者。「一塁手を狙っているチーム」として「メッツ、Ｒソックス、Ｄバックス、レンジャーズ」を挙げ、「最も意外な大盤振る舞い球団」だという「パイレーツまでもが含まれる」と付け加えた。