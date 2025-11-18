セクシー女優の天沢りん、半年の休業明けに大胆なタトゥーを公開「後悔なんて1つもない」
セクシー女優の天沢りんが自身のXを更新。半年間の休業を経て、自身の身体に関する投稿で注目を集めている。
Xで更新した投稿では、「お休み頂いてた半年間でこんな体になりました ちなみに後悔なんて1つもしてないので誰に何言われようとこの体が1番です！」とコメントし、天沢の背中にびっしりと入ったタトゥーが映る写真も公開された。この投稿にはファンからの称賛が寄せられており、「凄い」「半年でこの体」「これは素晴らしいタトゥーだ」といった反応が見られた。さらに、「あれは服だと思った」「なんていうか、カッコイイ」といった意見もあり、多様な見解が寄せられている。
お休み頂いてた半年間でこんな体になりました🤍ちなみに後悔なんて1つもしてないので誰に何言われようとこの体が1番です！ pic.twitter.com/ZrKlHxH3Xk— 天沢りん (@amasawa__rin) November 17, 2025