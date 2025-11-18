´äËÜ¾È¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬±ð¤ä¤«¤µ¤È¤ªÃãÌÜ¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥È¥ê¥ª¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡ª¡Ö¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±ºÇ¹â¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯»÷¹ç¤¦¡×
Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ´äËÜ¾È¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¿·¶Ê¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û´äËÜ¾È¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Î¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¥È¥ê¥ª¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～⑥
¢£MV¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤ËÃíÌÜ
3¿Í¤Ï¥Ùー¥¸¥å¤ä¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤É¥é¥Æ¥«¥éー¤Î¡¢¸ø³«Ãæ¤ÎMV¤ÈÆ±¤¸¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£´äËÜ¤¬ÀèÆ¬¤Ç°ìÊâÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢°¤Éô¤Èº´µ×´Ö¤¬´äËÜ¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤ÀÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤Ë¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤Ê¤Ç¤¿¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¤µ¤²¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉñ¤¦¤è¤¦¤Ë¹ø¤ò¾å²¼¤µ¤»¤¿¤ê¡¢µÓ¤òÄ¾³Ñ¤Ë¹â¤¯¤¢¤²¤¿¤ê¡£¥À¥ó¥¹¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
MV¤Ç¤Ï½ª»Ï±ð¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ä¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¤Ä¤¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ðー¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï´äËÜ¤¬¥Ë¥³¥Ã¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¤ê¡¢º´µ×´Ö¤È°¤Éô¤¬·Ú¤¯¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ªÃãÌÜ¤ÊÌÜÀþ³°¤·¤ò¸«¤»¤ë´äËÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ëº´µ×´Ö¤È°¤Éô¤¬¥Ôー¥¹¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ÇÄù¤á³ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¿¶¤êÉÕ¤±ÁÇÅ¨¡×¡ÖMV¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤Òー¤¯¤ó¤Î¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±ºÇ¹â¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¿¤Ó¤¿¥Ô¥ó¥¯È±¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó¥¤¥ó¥Êー¤Î¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿º´µ×´Ö¤È°¤Éô¤Ï¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£