M!LK佐野勇斗、メンバーの吉田仁人は“可愛いキャラ”「ぶりっ子の節ある」「加速してて」

11月16日、M!LK・佐野勇斗がYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』を更新。メンバーの吉田仁人によく可愛いと言う理由を明かした。

動画では、ファンクラブで募集した質問に答える場面があり、この中で佐野がメンバーの吉田によく可愛いと言っていることを指摘されると、佐野は、「仁人がなんか可愛いキャラなのよ」「昔からちょっとあいつさ、なんかぶりっ子の節あるじゃん。なんか出ちゃうじゃん、可愛いような仕草が。それが今もう加速してて」とコメント。

その上で、「それをイジり半分…本当になんかさ、犬みたいで可愛いと思う節があったりもする時もあるわけ。めっちゃ可愛い顔するやん、こいつみたいな。イジり半分でね」「驚いた時とか（開いた口を両手で覆って）ハッ！とかやったりすんのよ。マジで」「それが起きた時に『可愛い…！』とかって言うイジりをしてたのよ」と説明し、「そしたらみんなが本気で俺が仁人を可愛いって思ってるってなっちゃってて…」と笑いまじりに話していた。