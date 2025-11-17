11月9日午前3時40分すぎ、兵庫県警は政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）を逮捕した。今年1月に亡くなった元兵庫県議の竹内英明さん（享年50）に関する虚偽情報を拡散し、名誉を毀損した疑いがもたれている。

逮捕直前の11月8日に立花氏は自身のXにこんな投稿をしていた。

《【来店希望】今夜は、大阪に居ます！（中略）夜8時から深夜1時まで120分11,000円飲み放題》

逮捕直前に立花氏がバーでアルバイトしていた理由とは――。社会部記者が明かす。

「彼と30年来の友人だというバーの店主が関西テレビの取材に対して答えていたところによると、7月の参院選に落選したため、『お金が無くなったから働かせて』と頼まれ、働くことになったとか。生活費に困っていたようですね」

立花氏はXでの発信だけでなく、知人にもLINEで営業を行っていたようだ。立花氏の知人はこう語る。

「立花氏からときどきLINEが来ていました。《営業LINEですので､興味ない場合はそのままスルーしてください》という挨拶の後に、出勤時間が書かれていました。食べ物の持ち込みはOKで金額に関しては《飲み放題11000円です》と綴られていましたね。

1日で客が3回入れ替わるシステムで、各回の所要時間は2時間。来店するためには予約する必要があり、各回先着10名まででした」

お金に困っていた立花氏には起死回生の一手があったようだ。10月29日に彼のYouTubeで、『立花孝志がドバイに来た理由は【お金儲け】です。』というタイトルの動画を投稿。自らの借金をドバイでのビジネスで返済する算段を語っていた。

「私の知名度とか､これまでのやってきた経験､功績をいかしてですね､債権者のみなさまに､お金を貸していただいている方々に、きちんとお金がかえせるようなことについても、検討しておりますので」

ドバイでのビジネスを「億ではない、兆の世界」と語っていた立花氏。逮捕で計画にも影響が出るのか。