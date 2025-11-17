【明治屋×リサとガスパール】オリジナルクッキー缶やショッパーバッグ、マシュマロを数量限定で発売
明治屋は、ソニー･クリエイティブプロダクツがマスターライセンスを保有するフランス生まれの絵本キャラクター『リサとガスパール』とコラボレーションした4品を、2025年11月19日(水)から明治屋ストアー各店で発売する。
明治屋創業140周年と、リサとガスパール日本語版出版25周年を記念した初めてのコラボレーションだという。
【コラボ4品のラインアップ】
･リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー&ヨーグルト風味
･泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶
･リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ
･明治屋×リサとガスパール 周年記念オリジナルセット
※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了。
明治屋×リサとガスパール 商品イメージ◆リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー&ヨーグルト風味
甘酸っぱいラズベリーと爽やかなヨーグルトの風味が広がる、リサとガスパールの横顔をイメージした形のマシュマロ。
【商品情報】
価格:税込324円
内容量:70g
販売店舗:明治屋ストアー各店
リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー&ヨーグルト風味◆泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶
クッキー缶の蓋には、泉屋の代表的なクッキー「リングターツ」を持ったリサとガスパールをデザインした。缶の中には、蓋と同じデザインのプリントクッキーが1枚、リサとガスパールをイメージしたバター風味の限定クッキーが各2枚、その他リングターツなど泉屋の人気クッキーが5枚、計10枚が個包装で入っている。
【商品情報】
価格:税込1,620円
内容量:10枚
販売店舗:明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー･渋谷ストアー･名古屋名駅ストアーを除く)
泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶◆リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ
表面のデザインは、リサとガスパールがペンキで「MEIDI-YA」と描いている様子をモチーフにした。裏面は、リサとガスパール25周年ロゴ、両側面には25周年ロゴのカラーに合わせた限定の明治屋ロゴをデザインしている。
【商品情報】
価格:税込550円
サイズ:W220×H250×D120(mm)
販売店舗:明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー･名古屋名駅ストアーを除く)
リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ◆明治屋×リサとガスパール 周年記念オリジナルセット
「リサイクルショッパーバッグ」に「マシュマロ」と「オリジナルクッキー缶」を詰め合わせた明治屋ストアー限定セット。
【商品情報】
価格:税込2,160円
販売店舗:明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー･立川ストアー･名古屋名駅ストアー･神戸ストアーを除く)
限定数:1,500セット
明治屋×リサとガスパール 周年記念オリジナルセット
(C) 2025Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre