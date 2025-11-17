【明治屋×リサとガスパール】オリジナルクッキー缶やショッパーバッグ、マシュマロを数量限定で発売

明治屋は、ソニー･クリエイティブプロダクツがマスターライセンスを保有するフランス生まれの絵本キャラクター『リサとガスパール』とコラボレーションした4品を、2025年11月19日(水)から明治屋ストアー各店で発売する。

明治屋創業140周年と、リサとガスパール日本語版出版25周年を記念した初めてのコラボレーションだという。

【コラボ4品のラインアップ】

･リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー&ヨーグルト風味

･泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶

･リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ

･明治屋×リサとガスパール 周年記念オリジナルセット

※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了。

明治屋×リサとガスパール 商品イメージ

◆リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー&ヨーグルト風味

甘酸っぱいラズベリーと爽やかなヨーグルトの風味が広がる、リサとガスパールの横顔をイメージした形のマシュマロ。

【商品情報】

価格:税込324円

内容量:70g

販売店舗:明治屋ストアー各店

リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー&ヨーグルト風味

◆泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶

クッキー缶の蓋には、泉屋の代表的なクッキー「リングターツ」を持ったリサとガスパールをデザインした。缶の中には、蓋と同じデザインのプリントクッキーが1枚、リサとガスパールをイメージしたバター風味の限定クッキーが各2枚、その他リングターツなど泉屋の人気クッキーが5枚、計10枚が個包装で入っている。

【商品情報】

価格:税込1,620円

内容量:10枚

販売店舗:明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー･渋谷ストアー･名古屋名駅ストアーを除く)

泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶

◆リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ

表面のデザインは、リサとガスパールがペンキで「MEIDI-YA」と描いている様子をモチーフにした。裏面は、リサとガスパール25周年ロゴ、両側面には25周年ロゴのカラーに合わせた限定の明治屋ロゴをデザインしている。

【商品情報】

価格:税込550円

サイズ:W220×H250×D120(mm)

販売店舗:明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー･名古屋名駅ストアーを除く)

リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ

◆明治屋×リサとガスパール 周年記念オリジナルセット

「リサイクルショッパーバッグ」に「マシュマロ」と「オリジナルクッキー缶」を詰め合わせた明治屋ストアー限定セット。

【商品情報】

価格:税込2,160円

販売店舗:明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー･立川ストアー･名古屋名駅ストアー･神戸ストアーを除く)

限定数:1,500セット

明治屋×リサとガスパール 周年記念オリジナルセット

(C) 2025Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre