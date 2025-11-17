かっぱ寿司が11月17日からの平日限定で、「かっぱの挑戦 感謝祭」をスタート。期間中の対象日は「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」が各82円（税込各90円）にて提供されます。

今回の感謝祭は、物価高のなかでも“生活応援価格”で食事を楽しんでもらうことを目的として企画されたものです。

「香ばし炙りおにぎり」は刻んだたくあんを忍ばせ、かっぱ寿司特製のタレを表面に塗って直火で炙ることで、外はカリッと、中はふっくらした食感に仕上げた人気商品。「かけうどん」は出汁の旨みが際立つシンプルな一杯で、寒くなる時期に合う温かいメニューとなっています。

期間中の平日は、何皿・何杯注文しても価格は変わらず各82円（税込90円）。寿司やデザートと組み合わせても手頃に楽しめるといい、同社は例として「香ばし炙りおにぎり」「かけうどん」に加え、「先ずコレ！かっぱの定番オススメにぎり7貫」や「焦がしカラメルのアイスカタラーナ」などを合わせ、合計1170円（税込）から楽しめる組み合わせを紹介しています。

「かっぱの挑戦 感謝祭」の開催日は11月17日から11月26日までの平日限定。全国のかっぱ寿司全店（一部改装中店舗を除く）で対象日に終日実施されますが、予定数量に達した場合は期間途中で販売終了となる可能性があるとのことです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025111702.html