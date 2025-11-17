この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「不動産価格は今後も上がるのか、下がるのか」「周りは家を買って利益を出しているらしいが、自分はどうすべきか」。情報が溢れすぎた結果、何が正しいか分からなくなり、「買いたいけれど、何を買えばいいか分からない」という”不動産迷子”が急増しています。



特に、過去数年で市場の相場観が激変したため、「予算内で買える物件」と「本当に住みたい物件」のギャップに悩む人も少なくありません。



どうすればこの混乱から抜け出し、自分にとって最適な家を見つけることができるのでしょうか。らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんと、一級建築士でもある不動産エージェントの佐藤健斗さんが、この時代だからこその不動産購入の考え方を解説します。



◾️ステップ①：原点回帰する。「何のために買うのか」目的を明確に

情報過多で混乱した時、まずやるべきは「目的の整理」です。



「最初は『子供の学区のために』『家賃がもったいないから』といった明確な目的があったはずです。しかし、調べるうちに『資産価値』や『儲かるか』といった雑念が入り混じり、軸がぶれてしまう。まずは一度立ち止まり、『自分は何のために家を買うのか』という原点に立ち返ることが最も重要です」と佐藤さんは語ります。



目的が「子育て環境」なのか、「資産形成」なのかで、選ぶべき物件は全く異なります。この軸さえ固まれば、判断に迷うことは格段に減るはずです。



◾️ステップ②：優先順位を決める。妥協できるもの、できないもの

目的が明確になったら、次は物件の条件に優先順位をつけます。特に価格への影響が大きい以下の4つの要素について、自分にとっての優先度を決めましょう。

1.立地（エリア・駅徒歩分）

2.種別（マンションか戸建てか）

3.広さ（専有面積・間取り）

4.スペック（築年数・規模・管理状態）



「例えば、『エリア』と『広さ』を最優先するなら、『築年数』は妥協する必要があるかもしれません。逆に『都心』で『築浅』にこだわるなら、『広さ』は諦める、といった具合です。全てを満たす物件は存在しないため、自分にとっての『絶対に譲れない条件』と『妥協できる条件』を明確にすることが不可欠です」（佐藤さん）



◾️ステップ③：「築年数」の呪縛から逃れる。優良な中古物件という選択肢

価格高騰の今、あえて専門家が注目するのが「築年数が経過した中古物件」です。



特にマンションの場合、築年数よりも重要な要素があるとのことです。



「『築20年、30年』と聞くと不安になるかもしれませんが、重要なのは数字ではなく、そのマンションが『どう維持管理されてきたか』です。築年数が浅くても管理がずさんな物件より、古くても計画的に修繕され、管理状態が良好な物件の方が、資産価値も居住性もはるかに高いケースは珍しくありません」（山本さん）



新築や築浅物件は、将来の管理状態が未知数というリスクを抱えています。その点、築年数が経過した物件は「管理状態」という答えが出ているため、むしろリスクが低いとも言えます。価格が高騰し、選択肢が狭まっている今だからこそ、「築年数」という条件を緩和し、優良な中古マンションに目を向けることが、賢い選択肢となり得るのです。



【まとめ】

「何を買えばいいか分からない」という悩みは、多くの場合、自分自身の「目的」や「優先順位」が明確になっていないことが原因です。溢れる情報や他人の成功体験に惑わされず、まずは自分自身の価値観と向き合うことが、”不動産迷子”から脱出する第一歩です。



不動産は目的ではなく、あくまで人生を豊かにするための「手段」。その手段として、ご自身のライフスタイルに本当に合う物件は何なのか、一度冷静に整理してみてはいかがでしょうか。



らくだ不動産株式会社では、物件ありきのご提案はいたしません。お客様一人ひとりの「目的」や「価値観」を深くヒアリングし、その人生の「手段」として最適な不動産は何か、という根本的な部分から一緒に考え、サポートします。何から整理すれば良いか分からないという方も、ぜひお気軽にご相談ください。