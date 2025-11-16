◇ONE173（2025年11月16日 東京・有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に「ONE173」を有明アリーナで開催。第9試合のフェザー級キックボクシングワンマッチで、身長195センチを誇るONEバンタム級ムエタイ世界王者ナビル・アナン（タイ）と元K―1王者の和島大海（日本）が激突。ネットではアナンの入場曲が話題となった。

現同級キックボクシング世界王者のジョナサン・ハガティーと対戦する予定だったアナン。しかしハガティーのケガによって対戦カードは消滅した。対戦相手そしてルールもキックボクシングルールに変更。さらに1階級上のフェザー級でのワンマッチで和島と激突することになった。

アナンは日本のアニメが好きで過去には人気漫画「ワンピース」のルフィのコスプレで入場した経験も持つ。今回の日本大会ではアニメ「ナルト疾風伝」のテーマ曲、nobodyknows+の「 Hero's Come Back！！」で入場した。

まさかの入場曲にネットでは「ナビル日本好き！」「まじか笑」「入場でファン心を掴んだ！」「最高」などと反響の声が上がった。

試合では元K―1王者の和島に3―0の判定勝利を飾った。