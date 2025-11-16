Anker¤Î¿·ºî¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢5,000±ßÂæ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½çÅö¿Ê²½¤Ï¤¹¤´¤¤¤¾
¼¡¡¹¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö¥¤¥ä¥Û¥óÃµ¤·¡×¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Î¹¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¿·À±¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢11·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖSoundcore P31i¡×¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖSoundcore Life P2 Mini¡×¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬¿·ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È½çÅö¿Ê²½¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ5,990±ß¤È¤¤¤¦¹â¥³¥¹¥Ñ¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ç¤¹¡£
²»¼Á¡¦ºÆÀ¸»þ´Ö¡¦ÊÝ¸îÎÏ¤¬½çÅö¿Ê²½
¡ÖP31i¡×¤Î¿Ê²½¤ò¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖLife P2 Mini¡×¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¡¿Á°¥â¥Ç¥ë¤ÏÈóÅëºÜ
¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬11mm¤Ë³ÈÂç¡¿Á°¥â¥Ç¥ë¤Ï10mm
£ºÆÀ¸»þ´Ö¤Î±äÄ¹¡§½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¤ÇÌó1.5ÇÜ°Ê¾å¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¤ß¤Ç2»þ´Ö±äÄ¹¡¿Á°¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¤ß8»þ´Ö¡¦½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¹þ¤ß32»þ´Ö
¤¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³ÂÐ±þ¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²»³Ú¡¢PC¤ÇWeb²ñµÄ¤Ê¤É¡¢2Âæ¤ÎÃ¼Ëö¤ËÆ±»þ¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¡¿Á°¥â¥Ç¥ë¤Ï1Âæ¤Îµ¡´ï¤Î¤ßÀÜÂ³
¥ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åµ¬³Ê¤¬IP55¤Ë¸þ¾å¡¿Á°¥â¥Ç¥ë¤ÏIPX5
¡ãÉ½°Ê³°¤Î¿Ê²½¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¦ºÇ¿·¤ÎBluetooth6.1µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¡§ÀÜÂ³¤Î°ÂÄêÀ¤ä¾ÊÅÅÎÏÀ¤¬¸þ¾å ¡¿Á°¥â¥Ç¥ë¤Ï5.3
§AI¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥óÅëºÜ¡§¼þ°Ï¤Î¥Î¥¤¥º¤ò½üµî¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤òÄÌÏÃÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë¡¿Á°¥â¥Ç¥ë¤ÏÄÌÏÃÍÑ¥Þ¥¤¥¯¤Î¤ß
¨ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖSoundcore¡×ÂÐ±þ¡§³Æ¼ï¥â¡¼¥É¤ÎÁªÂò¤ä¡¢¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¹â²»¤äÄã²»¤Î²»¼ÁÄ´À°¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¡¿Á°¥â¥Ç¥ë¤ÏÈóÂÐ±þ
²»¼Á¡¦ºÆÀ¸»þ´Ö¡¦ÊÝ¸îÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÅØÎÏ¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó³¦¤Î¶À¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£Áû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤â²»³Ú¤ËË×Æþ
ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³°¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖP31i¡×¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅëºÜ¡£»¨²»¤ò¸¡ÃÎ¤·Äã¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°»þ¤ÎÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¿Íº®¤ß¤ÇÁû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¤ËË×Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬11mm¤ÈÂç·¿²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤êÇ÷ÎÏ¤È¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÄã²»¤ò¼Â¸½¡£AnkerÆÈ¼«µ»½Ñ¤ÎBassUp︎¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¤ß¤ÇºÇÂç10»þ´ÖºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¤Î¹ç·×ºÆÀ¸»þ´Ö¤¬ºÇÂç50»þ´Ö¤È¤Ê¤êÁ°¥â¥Ç¥ë¤Î32»þ´Ö¤«¤éÌó1.5ÇÜ°Ê¾å¤â±äÄ¹¡ª Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥Àè¤Ç¤â¡¢ÉÑÈË¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ã»»þ´Ö½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤ï¤º¤«10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç3.5»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤¬ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åµ¬³ÊIP55¤Ë¸þ¾å¤·¡¢Âç±«¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥Õ¤µ¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖP31i¡×¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ëµá¤á¤ëµ¡Ç½¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅëºÜ¡õ¿Ê²½¡£¤¼¤Ò¡Ö¥¤¥ä¥Û¥óÃµ¤·¡×¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÅªÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
