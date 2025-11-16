犬を飼うことに反対していたおばあちゃんのもとにワンコが家族としてやってきたら……？想像以上に尊い光景が広がる様子は、TikTokでも大きな話題に！投稿は記事執筆時点で26万回再生を突破し、「めっちゃ好きになってるやん！」「デレデレですね♡」「可愛くて仕方ないのが伝わって来ますね！」などの声が寄せられました。

【動画：犬を飼うのに反対していたおばあちゃん→いざワンコがお家にやってくると…尊すぎる光景】

犬を飼うことに反対していたおばあちゃんが…

TikTokアカウント「茶々丸（@user4687020081253）」では、トイプードルの茶々丸くんとご家族の温かいやりとりが人気です。

実はおばあちゃん、茶々丸くんを迎える前は犬を飼うことに反対だったのだそう。しかし、今では……

茶々丸くんが可愛くて仕方がない！とっても愛おしそうな笑顔で茶々丸くんを見つめ、「おて」と遊んでみたり、お手をされなくても顔周りを優しく撫でたり♡

優しく「おて」「おかわり」と教えてくれたり、おしゃべりしてくれるおばあちゃんのことが大好きな茶々丸くん。指示はまだ覚えていないけれど、しっかり目を見てお話を一生懸命聞いているのだとか！

優しく話しかける姿にほっこり♡

その後も「ふせ」と指示するおばあちゃんに、ごろ～んとお腹を見せるなど、ちょっぴり指示とは違う動きをするお茶目な茶々丸くん。

その後もなかなか指示が正確に通らない茶々丸くんですが、そんなところも可愛いのでしょう。「お座りせ～よ～」と笑顔で言いながら、顔周りを撫でたり前脚を優しく握ってあげたりとたっぷり溺愛するおばあちゃんなのでした！

可愛すぎるふたりのやりとりが話題に

最初は犬を飼うのに反対していたおばあちゃんが、目に見えるほどに茶々丸くんを溺愛する姿は、TikTokでも大好評！その様子が投稿されると記事執筆時点で26万回以上再生されています。

コメント欄には「めっちゃ好きになってるやん！」「デレデレですね♡」「可愛くて仕方ないのが伝わって来ますね！」などの声が寄せられました。

そんな茶々丸くんとおばあちゃんのやりとりは、TikTokアカウント「茶々丸」さまで他にも多数投稿されています。ふたりの癒しのやりとりをもっと見たい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

茶々丸くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

