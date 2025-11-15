快適な走りをサポート！NCD ALTALIST ランニングモデル「HAYATE R1」「HAYATE R2」

NCDが、サイクリスト向けアイウェアブランド「ALTALIST（アルタリスト）」のランニングモデル2種「HAYATE R1」「HAYATE R2」を2025年11月15日(土)に発売しました。

2023年7月の販売開始以来、多くのサイクリストに高く評価されてきた人気ブランドから、ランナー向けの新モデルが登場！

軽量性、フィット感、広い視界、そして目の保護性能など、ランニングに必要な要素を盛り込み、高いデザイン性も実現しています。

NCD ALTALIST ランニングモデル「HAYATE R1」「HAYATE R2」

発売日：2025年11月15日(土)

販売場所：ALTALIST公式Amazonストア、スポーツ用品店STEPオンラインショップ

走ることを楽しむ一般のランナーに向けて開発されたスポーツ用サングラス。

日々のジョギングから本格的なランニングまで、あらゆるシーンで快適な走りをサポートします。

「HAYATE R1」「HAYATE R2」共通の特長として、長時間のランでも負担にならない軽量設計や、日本人の顔に自然にフィットするアジアンフィットデザインを採用。

調整可能なイヤーソックとノーズパッドで、長時間快適さを維持します。

また、偏光・調光・コントラスト調整に対応する高機能レンズや、視界全体をカバーするビッグレンズも魅力です。

視力矯正レンズ用インナーフレームも付属し、150種類以上の豊富なラインナップから自分にぴったりの1本が見つかります。

HAYATE R1

価格：6,380円（税込）

軽量化にこだわりランニングに最適化されたハーフフレームモデルです。

3D楕円球ミラーレンズを採用しており、顔型に隙間なくフィットし、広い視界を確保します。

テンプルストラップが付属するのも嬉しいポイントです。

豊富なカラーバリエーションが展開されます。

HAYATE R2

価格：

VIV20ミラーモデル：7,920円（税込）VIV20調光モデル：9,900円（税込）ZEISSレンズ：18,920円（税込）

軽量化にこだわりランニングに最適化されたフレームレスモデル。

ビッグレンズとフレームレス構造により、広い視界とわずか25g（R2モデル）の軽量化を実現しています。

光学性能で定評のあるZEISS社製3D楕円球レンズを採用したモデルもラインナップ。

ZEISS社のテクノロジーによって、クリアでより路面の変化を把握しやすくなり、更なる上質な走りをサポートします。

価格を抑えたPC VIV20ミラー調光モデルやPC VIV20ミラーも選択可能です。

サイクリストに人気の「ALTALIST」から登場した、ランナー待望の新モデル。

NCD ALTALIST ランニングモデル「HAYATE R1」「HAYATE R2」の紹介でした。

