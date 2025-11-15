歌手の和田アキ子（75）が15日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身の体調を受けて「突拍子もないこと言うかもしれへん」とボヤく場面があった。

オープニングトーク中、インフルエンザの流行に伴い、対策として手洗い、うがい、マスク、さらには十分な睡眠が大事という話題から、和田は「睡眠で言うと私、昨日いろいろ考え込んじゃって、いつも誘導剤（睡眠導入剤）を飲んで寝るんですけど、1回に飲む量の3倍飲んだんですよ。3回に分けて。通常の3倍分飲んだんですけど、それでも眠れなくて、朝の6時まで」と告白。「ベッドにはいるんですよ。起きる時間が7時だったんです。これはこのまんま寝ない方がいいかなと思ったら、マネージャーさんに6時半に電話をお願いしてたので、6時半にかかってきた時、“6時半？ええー！”って。遅刻したみたいになっちゃって」ともらした。

「だからちょっとぼーっとしてるんです。普段からぼーっとしてるからあれだけど」とした。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「そんな感じに見えませんけどね」と驚き。「なんかいつもより口調もハツラツと…」と印象を語ると、和田は「隠そうとしてようしゃべってるんです。恥ずかしいねん、なんか。だからちょっと、普段から分かりづらい、何言ってるかわからへんとか言いますけど、今日もっと突拍子もないことを言うかもしれへん」と苦笑した。

普段から話す内容も前日から考えているとし、「メモがいっぱいあるんですけど、自分で何書いてるかわからへん」とボヤいた。