¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¾Ï¡£¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤«¤é¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥¢¥Ñ¥ì¥ë
¤É¤ì¤â¥í¥Ã¥¯Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¥¤¥¤¡£
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢º£¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥í¥´¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°õºþ¤·¤¿¤À¤±¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï·àÃæ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£
¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë
2016Ç¯7·î¤è¤êNetflix¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤¬¡¢11·î27Æü¤è¤êºÇ½ª¾Ï¤ÎÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤òÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤«¤é¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîµåË¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëNew Era¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡Ë¤«¤é¤â¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚSTRANGER THINGS¡Ûhttps://t.co/WPlcZURUfc- NEW ERA JAPAN (@newera_japan) November 12, 2025
1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯SF¡ß¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ò¥á¥¤¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤ÉÁ´11¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£#NewEra #¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡Ä pic.twitter.com/ytVdOTlh16
¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¥¤¥¤¤ó¤À¤è
¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¥ÉÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²áÈ¾¿ô¤¬ÌîµåË¹¡£Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çò¡¦ÀÖ¡¦ÀÄ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Æ±¤¸¤¯¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î²½³Ø·Ï¥¥ã¥ó¥×¡ÖCamp Know Where ¡85¡×¤Î¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ï·àÃæ¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥Û¡¼¥¥ó¥¹¹â¹»¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ï·àÃæ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Âºß¤·¤½¤¦¤Êºî¤ê¹þ¤ß¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¥¥ã¥Ã¥×¤â¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤¬ºÇ¹â¡£¤½¤·¤Æ¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë·Ï¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç·àÃæ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¥í¥´¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤è¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¥ó¥¹¹â¹»¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¸¤ÇÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡£
¤â¤¦¤¹¤°ÇÛ¿®³«»Ï
¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ù¤Ï¡¢Á´8ÏÃ¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÛ¿®¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£VOL 1¡ÊÂè1¡Á4ÏÃ¡Ë¡§11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þVOL 2¡ÊÂè5¡Á7ÏÃ¡Ë¡§12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ
º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀÄÇ¯¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î³èÌö¤ä¡¢»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿ÉúÀþ¤äÆæ¤¬¤É¤¦²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¸«½ê¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤È¼ä¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¤Þ¤¹¡£
Source: X, New Era, YouTube, Netflix via HYPEBEAST