この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が断言！無借金経営は成長を止める『無借金経営では勝負にならない…会社の利益を出したいなら借りまくる一択です！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『無借金経営では勝負にならない…会社の利益を出したいなら借りまくる一択です！』と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が自社の資金繰りと借入れに対するスタンスを明かしている。動画冒頭で菅原氏は「自転車操業には良い自転車操業と悪い自転車操業がある」と強調し、資金繰りに悩む経営者が抱きがちなネガティブな印象を「赤字か黒字かが極めて重要だ」と整理してみせた。



動画の中で菅原氏は「僕は毎日自転車操業ですよ。でも良い自転車操業をしている」と語る。成長企業の多くは借りて返し、返済しながらさらに借りて次の成長に投資しており、「借金を減らすこと」ではなく「借入れを武器としてどれだけ攻められるか」が勝負だと説明する。象徴的な例として「トヨタですら借金は約35兆円ある。それでも誰もトヨタが潰れるとは思っていない」と挙げ、巨額の借入れを抱えながらも事業規模と収益力で支えている現実に目を向けさせる。



さらに菅原氏は「借金が減っている会社は、成長が止まっているサインでもある」と述べる。借入金を利益で返済していくだけの企業か、あるいは業績が悪化して借り換えができず縮小していく企業かのいずれかであり、「攻めている会社ではない」と断じる。一方で、業績が良く借入れを拡大できる企業こそ成長企業であるとし、自社でも利益をあえて約800万円に抑えつつ返済を急がず、現金という「武器」を厚くして勝負を仕掛けていると明かしている。そのうえで「成長企業はお金を借りて高速で回していく。低速自転車操業が一番ダメだ」と述べ、“高速回転”の重要性を繰り返し強調している。



ただし、借りればよいわけではない。菅原氏は「ダメな自転車操業は、赤字の補填や資金繰りの穴埋め目的で借り続けるケースだ」と警鐘を鳴らす。赤字のまま借入れでしのぐ状況が続けば返済のためにさらに借りる悪循環に入り、いずれ行き詰まると説明する。そのうえで「小額でもよいから必ず黒字を出し続けること」が前提条件だとし、黒字を維持したうえで借入れを回していく自転車操業こそが企業を強くしていくと語っている。



菅原氏自身は、借りた資金を自社の「仕組み作り」に集中して投下している。経営塾の運営体制を固める業務委託費用、会場や音響設備などの投資、YouTubeの配信環境の強化など、将来収益につながるインフラ構築に積極的に資金を回していると述べる。こうした先行投資が安定した利益を生み、その結果として銀行との信頼が強まり、さらなる借入枠の拡大につながるサイクルが形成されている。ここで取り上げた論点は、手元資金だけで守りの経営に陥りがちな経営者にとって、発想を転換する材料となる内容だ。



動画本編では、借入期間や借り換えの実務、銀行担当者への説明の進め方など、資金を「高速で回す」ための具体的な話も語られている。無借金経営にこだわるべきか、それとも積極的に借りて攻めるべきかを検討したい読者は、動画内で語られる菅原氏の実践的な視点を確認しておきたい。本編は、借入れを成長の武器として活用したい中小企業経営者にとって有用な指針となるはずだ。