東京株式（大引け）＝９０５円安と３日ぶり大幅反落、半導体関連などに売り膨らむ 東京株式（大引け）＝９０５円安と３日ぶり大幅反落、半導体関連などに売り膨らむ

１４日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに大幅反落。半導体関連株などに対する売りが優勢となり軟調に推移した。



大引けの日経平均株価は前日比９０５円３０銭安の５万０３７６円５３銭。プライム市場の売買高概算は２５億４４６２万株。売買代金概算は６兆６８０５億円となった。値上がり銘柄数は６１７と全体の約３８％、値下がり銘柄数は９３９、変わらずは５７銘柄だった。



前日の米株式市場は、ＮＹダウが７９７ドル安と５日ぶりに反落しナスダック指数も値を下げた。ハイテク株などに売りが膨らんだ。米金融当局者の発言で追加利下げ期待が後退したことも響いた。これを受け、東京市場も値を下げてスタート。指数寄与度が高いソフトバンクグループ<9984.T>やアドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>といったＡＩ・半導体関連銘柄などに売りが膨らみ、日経平均株価の下げ幅は朝方に一時１０００円を超え５万０２００円台まで下落する場面があった。午前１０時過ぎにかけ押し目買いが入り、下落幅は５００円あまりに縮小したが、その後は再び軟調な値動きが続いた。週末要因もあり手控え気分も強まるなか、結局９００円を超える下落で取引を終えた。なお、株価指数オプション１１月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万０３２３円６６銭だったとみられている。



個別銘柄では、レーザーテック<6920.T>やディスコ<6146.T>が安く、決算内容が嫌気されたキオクシアホールディングス<285A.T>がストップ安に急落した。フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>、三菱重工業<7011.T>、日立製作所<6501.T>が安く、ＪＸ金属<5016.T>や三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>が値を下げた。荏原<6361.T>や楽天グループ<4755.T>が売られた。



半面、ソニーグループ<6758.T>やＳＭＣ<6273.T>、エムスリー<2413.T>が高く、三井海洋開発<6269.T>や東洋エンジニアリング<6330.T>、東レ<3402.T>が急伸。ＮＴＴ<9432.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が堅調。ＩＮＰＥＸ<1605.T>やＳＵＭＣＯ<3436.T>が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS