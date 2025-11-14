全8編成の座席を順次リニューアル

名古屋駅と金城ふ頭駅を結ぶ「あおなみ線」を運行する名古屋臨海高速鉄道は、車両の座席を順次リニューアルすると発表しました。

【画像】これが「あおなみ線」の新しい座席です（現行座席と比較）

新たな座席は、一般席と優先席の違いを明確化するため、一般席は青色基調、優先席は臙脂（えんじ）色を基調とした新たなデザインのモケットを採用。クッション性も向上させたとしています。

対象は1000形車両の全8編成（32両）。座席リニューアルを完了した最初の編成は、2025年11月15日から運行を開始します。他の編成については、「来年3月までに順次リニューアルをしていく」（総務部総務課）としています。

座席リニューアルに伴い、新たな座席のデザインを模したハンドタオルが11月下旬から順次販売される予定。価格は500円で、一般席柄と優先席柄の2種類が制作され、まずは2025年11月29日（土）の「貨物鉄道フェスティバル in ららぽーと名古屋みなとアクルス」で一般柄のみ先行販売となります。