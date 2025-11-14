「MLB Now」がファンを対象にMVP予想を実施

2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」が生放送する「MLBアワード」で発表される。ナ・リーグはドジャース・大谷翔平投手の3年連続4度目の受賞が大方の予想を占めるが、X（旧ツイッター）で実施された事前予想が示す“数値”にファンが困惑している。

大谷以外の候補者には56本塁打＆132打点のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本塁打＆38盗塁のフアン・ソト外野手（メッツ）が選ばれている。投打“二刀流”でワールドシリーズ連覇に貢献した大谷の選出が確実視されているが、「MLB Now」がファンを対象にSNSで行った投票では、大谷の得票数は全体の80％に満たない結果となっている。

「MLBアワード」が始まる約30分前時点で、4000票を超える投票があり、大谷が得ている票は全体の76.6％。シュワーバーが18.3％、ソトが5.2％と、大谷以外の候補に23.5％の票が入っている。

この結果にファンは「大谷くん以外に投票が入ってることがビックリ」「大谷がMVPを取るべき」「えぇ！！」「なぜだ？」「勝つべきはシュワーバー。でも実際に勝つのはオオタニ」などとコメントを寄せていた。

今季の大谷は打者としては打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014をマーク。投手しても14試合で1勝1敗、防御率は2.87を残していた。MVP発表番組は東部時間午後7時（日本時間午前9時）にスタート。果たしてどんな結末を迎えるか。（Full-Count編集部）