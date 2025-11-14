・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５８．６９ドル（＋０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１９４．５ドル（－１９．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５３０７．４セント（－２５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３５．７５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４１．５０セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１３２．００セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．３５（－０．３１）

出所：MINKABU PRESS