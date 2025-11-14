１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．６９ドル（＋０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１９４．５ドル（－１９．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５３０７．４セント（－２５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．７５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４１．５０セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３２．００セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．３５（－０．３１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５８．６９ドル（＋０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１９４．５ドル（－１９．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５３０７．４セント（－２５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．７５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４１．５０セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３２．００セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．３５（－０．３１）
出所：MINKABU PRESS