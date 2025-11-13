「とろける」とはまさにこのこと？ YouTubeチャンネル「Kitten Class」では、スコティッシュフォールドの子猫がクッションの上でくつろぐ様子が配信され、動画のコメント欄には「行動の全部がかわいい」「本当にクッションからとろけてる」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがクッションからコテンとずり落ちた「ルル」の表情です！

クッションの上で遊び始めると…

注目を集めたのは「クッションからとろける子猫が可愛すぎた…」という動画。登場する子猫は、スコティッシュフォールドの「ルル」です。クッションから顔をのぞかせるルルの姿から動画は始まります。

ルルはクッションの後ろから、飼い主さんの姿を確認している様子。飼い主さんはルルが近付いてくると、後ろに下がっておびき出そうとしています。ルルが立ち止まると、今度は飼い主さんの方からルルに接近。するとルルは、獲物を捕まえるかのように狙いを定めると、飼い主さんに向かってジャンプしました。

ルルはクッションに駆け上がったり、エサ台の周りをウロウロしたりと、室内を自由に走り回って遊びます。しかし、飼い主さんのそばにいるのが落ち着くのでしょうか。「かまってほしいニャ」と訴えるように膝によじ登ろうとします。

今度はクッションの上で遊び始めたルル。クッションが体にフィットしているため、うまく動けないようです。クッションの中心にいたルルですが、だんだんと端に移動。するとゆっくり頭が床につき、そのままとろけるようにクッションから落ちていきました。驚いたのか、床に落ちたと同時に「ニャ！」と鳴くところに注目です。

クッションから落ちてしまったルルは、自分がどこにいるのか分からなくなったのか、「落ちちゃったニャ」「ここはどこ？」とあたりを見渡しています。その後、飼い主さんの膝の上でゴロゴロと喉を鳴らしてたっぷり甘えたルルでした。

動画を見た人たちからは、ルルの動きや姿に癒やされる声が多く届いています。他にも、「おてんばな子猫だね」「飼い主さんのことが大好きなんだね」といったコメントも寄せられていました。ルルがクッションでとろける“癒やし度MAX”の姿を、ぜひ動画で確認してみてください。