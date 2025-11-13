¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡ÖÂçÂÎ£²»þ´Ö¡¢Ä¹¤¯¤Æ£´»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¿çÌ²»þ´Ö»ö¾ð¤ÎÇÈÌæ¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¡ÖÅÝ¤ì¤¿¤ê¤Ç¤â¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£±£³Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÏ«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Áµ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢»ä¤â¿çÌ²»þ´Ö¤ÏÂçÂÎ£²»þ´Ö¤ÇÄ¹¤¯¤Æ£´»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤ªÈ©¤Ë¤â°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬Ã»¤¤¿çÌ²»þ´Ö¤òÅÇÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁíÍýÂç¿Ã¤¬£²»þ´Ö¡¢£´»þ´Ö¤È¤Í¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃ»¤¤¿çÌ²»þ´Ö¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎÀ§Àµ¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£±£°·î¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÌîÅÞµÄ°÷¤Ë¸½ºß¤Î°Ü½»¤¹¤ëÅìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎµÄ°÷½É¼Ë¤«¤é¼óÁê¸øÅ¡¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Æ¡Ö²ÙÂ¤¤ê¤Î¤Ò¤Þ¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤â¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¿çÌ²»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤ÏÂçÊÑ¤ÊÅØÎÏ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ê¡¢À¯¼£¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÙ¶¯¤ò¤µ¤ì¤Æ¸øÌ³¤ËÎå¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î¾ì¤Ç¤â¡¢¤ï¤¬ÅÞµÄ°÷¤«¤é¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤Ç¤â¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
