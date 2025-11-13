平河ヒューテック<5821.T>＝未踏の３０００円台へ大跳躍。前週は業績予想の上方修正を受けてマドを開けて買われたものの、ボリンジャーバンドのプラス３σ（シグマ）の領域に踏み入れたことから目先過熱感を意識した売りに晒された。だが、ＰＥＲやＰＢＲなどに割高感はなく、押し目形成場面では波状的な買いが継続している。２６年３月期営業利益は従来予想の３０億円から４０億円（前期比７６％増）に大幅増額している。同社はネットワーク機器向けのエレクトリックワイヤーや光中継システムで実力を発揮するが、車載用ケーブルの量産品や医療用ケーブルが好調なほか、情報通信向けで追い風が強まってきた。今後、ＡＩデータセンターの建設がグローバル規模で相次ぐなか、データセンター向け高速伝送ケーブル（ＡＯＣ＝ＡＣＴＩＶＥ ＯＰＴＩＣＡＬ ＣＡＢＬＥＳ）で高実績を有する同社の存在に改めてスポットが当たりそうだ。



ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A.T>＝上値追いに拍車。１３日午後０時３０分ごろ、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表した。売上高が１３億６５００万円（前年同期比９．１％増）、営業利益が２億３９００万円（同７１．３％増）だった。大幅な営業増益を評価した買いが殺到している。グループ化したそよかぜ及びバハティーが貢献したうえ、既存の動物病院もオーガニック成長による増収を達成した。通期業績予想は修正していないものの、第４四半期（４～６月）に売上高及び営業利益が偏重する傾向があることを踏まえると、４～６月の進捗率は計画を上回っているという。



ＩＡＣＥトラベル<343A.T>＝後場急伸。正午ごろに発表した９月中間期連結決算が、売上高１５億６００万円（前年同期比１８．０％増）、営業利益４億１０００万円（同４９．７％増）、純利益２億８１００万円（同４７．０％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。クラウド出張手配システム「Ｓｍａｒｔ ＢＴＭ」の利用企業が順調に増加したＢＴＭサービスが業績を牽引。また官庁・公務サービスで国内出張及び団体の受注が増加したことや、米軍サービスで国内パッケージツアーや団体の受注が増加したことも売上高・利益の押し上げに貢献した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３０億円（前期比１１．４％増）、営業利益６億８０００万円（同１２．０％増）、純利益４億３７００万円（同１０．９％増）の従来見通しを据え置いている。



精工技研<6834.T>＝上値追い強め新値街道復帰。前週６日につけた年初来高値１万９９０円を払拭し、ついに１万１０００円台に突入した。時価は２００１年６月以来約２４年半ぶりの高みに到達している。ＡＩデータセンターの建設ラッシュが米国をはじめグローバル規模で進むなか、光関連製品への需要が一段と高まる方向にある。電線株が光ファイバー特需を背景に株価の居どころを変えるのと同様に、データセンター向け光コネクターに爆発的な需要が押し寄せている同社もまた投資マネーの熱視線が注がれる対象となっている。同社の営業利益は２５年３月期に２．７倍化した反動もあって２６年３月期は前期比６．５％増の３０億円予想と伸び率鈍化を見込むが、マーケットでは上方修正期待が強いようだ。きょう引け後に今上期（２５年４～９月）決算を発表予定にあり、それに先回りした買いも観測される状況にある。



Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ<5586.T>＝底値圏からの切り返し急。５日・２５日移動平均線がゴールデンクロスを形成するなかマドを開けて上昇し、満を持してトレンド転換の様相を示している。同社は企業ごとにオーダーメイドでＡＩを活用したコンサルティングを展開する。マシンラーニングのスペシャリスト集団として、ビジョン策定から導入・実装、運用支援に至るまでワンストップで対応できる点で優位性が高い。業績も高成長路線への突入が見込まれている。１２日取引終了後に発表した２５年９月期決算は営業利益が１億９１００万円（前期は単独ベースで１億８３００万円）となったが、続く２６年９月期については同利益が前期比５４％増となる２億９４００万円と急成長を果たす見通し。時価総額１５０億円台と小型で足も速く、時流を捉えたＡＩコンサル分野の成長シナリオに短期筋が乗った格好となっている。



エムスリー<2413.T>＝物色人気集中でストップ高。医療従事者向けプラットフォーム（会員制サイト）など製薬マーケティング支援業務を主力展開するほか、治験周辺分野にも業容を広げている。足もとの業績は回復色が強く、１２日取引終了後に発表した２５年４～９月期業績は最終利益が前年同期比３１％増の２２７億円と大幅増益を達成した。主力の医療従事者向けプラットフォームが医療現場のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要取り込みが進み収益に反映された。とりわけ７～９月期の業績好調ぶりが際立っており、最終利益は前年同期比８０％増という目を見張る伸びを示している。同社の株価は、今年２月を境に上下動を繰り返しながらも２６週移動平均線を下値支持ラインとした切り上げ波動を継続、９月に２４７５円の年初来高値を形成後は調整局面にあったが、同移動平均線とのカイ離修正完了で仕切り直しの買いを一気に誘引する格好となった。



出所：MINKABU PRESS