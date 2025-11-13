東海テレビ、会長セクハラ報道受け声明 外部メンバー含めた調査体制設ける【全文】
東海テレビは13日、公式サイトを更新。12日に『デイリー新潮』で、小島浩資会長のセクハラ報道があったことを受け、声明を発表した。
【画像】東海テレビの声明文
報道では、小島氏が飲み会に女子アナを「接待要員」として動員し、さらに複数の女性社員に対するセクハラ行為を行っていたと報道していた。
■全文
週刊誌報道について
一部週刊誌において、当社会長・小島浩資に関する記事が掲載されました。
当社としては、記事の事実関係を客観的に確認するため、外部メンバーを含む調査体制を設けることといたしました。
当社は引き続きコンプライアンスを最優先とし、社会的信頼の維持に努めてまいります。
2025年11月13日 東海テレビ放送株式会社
