平河ヒューテが未踏の３０００円台へ大跳躍、データセンター用高速伝送ケーブルに注目

平河ヒューテック<5821.T>が急動意、前日比８％を超える上昇で１１月５日につけた上場来高値２９８４円を払拭し、未踏の３０００円大台に駆け上がった。前週は業績予想の上方修正を受けてマドを開けて買われたものの、ボリンジャーバンドのプラス３σ（シグマ）の領域に踏み入れたことから目先過熱感を意識した売りに晒された。だが、ＰＥＲやＰＢＲなどに割高感はなく、押し目形成場面では波状的な買いが継続している。２６年３月期営業利益は従来予想の３０億円から４０億円（前期比７６％増）に大幅増額している。同社はネットワーク機器向けのエレクトリックワイヤーや光中継システムで実力を発揮するが、車載用ケーブルの量産品や医療用ケーブルが好調なほか、情報通信向けで追い風が強まってきた。今後、ＡＩデータセンターの建設がグローバル規模で相次ぐなか、データセンター向け高速伝送ケーブル（ＡＯＣ＝ＡＣＴＩＶＥ ＯＰＴＩＣＡＬ ＣＡＢＬＥＳ）で高実績を有する同社の存在に改めてスポットが当たりそうだ。



出所：MINKABU PRESS