サイ・ヤング賞を発表

米大リーグ機構（MLB）は12日（日本時間13日）、全米野球記者協会員（BBWAA）の投票によるサイ・ヤング（CY）賞を発表。ナ・リーグの最終候補3人に含まれていたドジャースの山本由伸は3位となり、日本人メジャー選手初受賞の快挙とはならなかった。

山本は今季レギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマークし、ポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45と、エースとして大活躍。ワールドシリーズでは3登板で3勝を挙げ、シリーズMVPを受賞した。

記者投票は公式戦終了時で締め切られ、ポストシーズンの成績は対象外に。ア・リーグはタリック・スクーバル（タイガース）2年連続で受賞。ナ・リーグはポール・スキーンズ（パイレーツ）が初受賞した。

MLB専門局「MLBネットワーク」の公式Xは、ナ・リーグCY賞の得票数内訳を公開。最終候補にはスキーンズ、クリストファー・サンチェス（フィリーズ）、山本が選出され、スクーバルは1位票で満票を獲得した。山本は3位で16票を獲得。サンチェスは2位票で満票だった。



