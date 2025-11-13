今年も残すところ2カ月弱。ぼちぼち「紅白内定！」なんてニュースが出始めているが、例年通りの「当確」に注目が集まった人物がいる。歌手で俳優の福山雅治（56）だ。

福山をめぐっては、8月に女性セブンが本人にインタビューする形で、フジテレビ幹部が主催した「不適切な会合」に出席していたと報道。インタビューについて、福山はXで「自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました」と、報道内容を認める投稿を行った。騒動が出たことによって今年のNHK紅白歌合戦への出場に“黄信号”と報じたメディアも。テレビ番組制作会社ディレクターがこう言う。

「フジテレビの第三者委員会が検証した結果、『ハラスメント行為があったという申告は確認されて』いないとはいえ、『特定の男性有力番組出演者』が福山さんだったという衝撃は大きかった。本人が出演することに反発する視聴者が受信料の支払い拒否も起こしかねない以上、例年、指定席のようになっていた紅白のトリや大トリはもちろん、出場そのものに“黄信号”がともっているとみられていたのは間違いありません」

これまで福山はトリ4回、大トリは1回という“トリのベテラン”。その福山の出場が危ぶまれてきたわけで、なかなかどうして事態は深刻。福山ファンは気が気ではないのは当然で、ベテランの“失態”は「紅白に大きな地殻変動を招きかねない」と話すのは週刊誌芸能記者だ。そして、その変化はテクノポップユニットPerfumeに波及する可能性があるという。

「年内で活動休止を発表しているPerfumeですが、所属事務所は福山さんと同じです。ミソがついてしまった格好の福山さんではなく、『活動休止の花道に』とPerfumeがトリ、もしくは大トリとして猛プッシュされる可能性は否定できません。Perfumeは昨年、紅白出場を逃しましたが、福山さんがあけてしまった“穴”を埋めるような動きがあっても不思議じゃないでしょう」（前出の週刊誌芸能記者）

タナボタ的とはいえ、Perfumeにとってうれしい展開になる？

