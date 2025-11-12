エクサＷｉｚがＳ高、収益性の高い事業へ変革進み２６年３月期営業利益予想を上方修正

エクサウィザーズ<4259.T>が急反発しストップ高の７４３円に買われている。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１０億円から１３億５０００万円（前期比５８．７倍）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は１１８億円（同２０．３％増）の計画通りに進捗している一方、ＡＩプロダクト事業が大きく成長したことに加え、ＡＩソリューションサービス事業でも構造改革の成果が着実に現れ、収益性の高い事業への変革を実現していることから、営業利益予想を引き上げる。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高５２億３８００万円（前年同期比１４．０％増）、営業利益５億４６００万円（前年同期２億４５００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS