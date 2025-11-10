デニーズジャパン（東京都千代田区）のファミレスチェーン「デニーズ」がオリジナルキルティングバッグ付き「2026 福袋」の予約受付を11月14日から開始します。

【写真】中身が気になる！ 特製キルティングバッグのデザインをもっと！

「2026 福袋」は5000円（以下、税込み）と7000円の2種類。オリジナルキルティングバッグのほか、食品ブランド「Denny’s Table」の人気商品かつ持ち運び可能の常温商品、デニーズの割引券や「ドリンクバー」の無料券がセットになっています。

5000円では、「500円割引券」（3000円分）、「ドリンクバー無料券」6枚のほか、「チーズにこだわったカルボナーラ」「香り際立つトマトクリーム」「スパイス香るデリーチキンカレー」「旨味広がる濃厚バターチキンカレー」が各1食ずつ封入。通常で購入するより、最大3884円お得になっています。

7000円では、「500円割引券」（5000円分）、「ドリンクバー無料券」6枚、「国産野菜の人参ドレッシング」1本のほか、「ほろほろお肉の欧風ビーフカレー」「チーズにこだわったカルボナーラ」「香り際立つトマトクリーム」「スパイス香るデリーチキンカレー」「旨味広がる濃厚バターチキンカレー」が各1食ずつセットになっています。通常で購入するのに比べて最大5044円お得です。

キルティングバッグはブラックとチャコールグレーの2色。サイズは横約28センチ、縦約24センチ、マチ13センチ、外側に外ポケット2つ、内側にポケット6つが付いています。

予約は店舗でのみ実施。販売は12月12日〜2026年1月31日まで。

