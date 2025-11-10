°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô(69) ·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤òµñÈÝ ÂáÊáÅö½é¤Ï¶¡½Ò¤â¤½¤Î¸å¤ÏÌÛÈë¤¹¤ë°Õ»×¼¨¤¹ Ì¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²»ö·ï Æ°µ¡¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤º¡¡
26Ç¯Á°Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Ç¼çÉØ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷¤¬·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê69¡Ë¤Ï1999Ç¯11·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¼çÉØ¤Î¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ32¡Ë¤Î¼ó¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åö½é¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö26Ç¯´Ö¡¢ËèÆüÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ºÊá¤Þ¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÛÈë¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¼è¤êÄ´¤Ù¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹â±©¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¸ç¤µ¤ó¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¸ç¤µ¤ó¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹â±©¤µ¤ó¤ò¤Ê¤¼ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Æ°µ¡¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£