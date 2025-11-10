今回紹介するのは、Threadsに投稿されたお手てないないしていた猫ちゃん。どう見ても座るには狭すぎる棚の端にちょこんと座り、しかもお手てを隠した姿勢でじっとしていたそうです。もしかすると、その不安定さを楽しんでいたのかも…。投稿はThreadsにて、10万回以上表示。いいね数は1.7万件を超えました。

【写真：棚の上で『お手てないない』をしていた猫…思わず笑ってしまう『座っていた位置』】

ギリギリを攻めるお手てないない

今回、Threadsに投稿したのは「まいねっこ。」さん。

投稿されたのは、愛猫ちゃんが棚の上でお手てないないしていたときの様子。しかし、ただお手てないないをしていたわけではありません。

猫ちゃんが座っていたのは、ほんの少しでも動けば落ちてしまいそうな棚の端。それなのに、猫ちゃんの表情は穏やか。「今日もいい天気だにゃ～」とでも思ってそうな雰囲気で窓の外を眺めていたようです。まるで「ここがちょうどいいんだよ」と言わんばかりの落ち着きぶり。

見ている側としては、「もう少し奥に座ればいいのに」と思ってしまいますが、猫ちゃんにとってはこの絶妙なポジションこそが安心なのかもしれません。ギリギリを攻める猫ちゃんの姿に、思わず笑顔になってしまいます。

ギリギリな猫ちゃんにSNS民も爆笑

棚の端、ギリギリでお手てないないしていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「お顔が可愛すぎてギリギリ具合が目に入らない」「美人さんですね！」「深窓の麗にゃん」「確かにギリギリですね！なぜわざわざそこなのかニャ？」などの声が多く寄せられていました。ギリギリを攻めていた猫ちゃん。きっと今日もお気に入りのギリギリスポットでお手てないないしながら、まどろんでいることでしょう。

Threadsアカウント「まいねっこ。」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちの投稿はどれも癒しが満載です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「まいねっこ。」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。