オリックス・麦谷が“正尚級”の出世街道を歩む。昨年ドラフト1位のルーキーは、15日から開催される台湾ウインターリーグにNPB選抜として参加するため、この日で山中、小田コーチとともに高知秋季キャンプを打ち上げ。同じく1年目のオフに同リーグに参戦して活躍し、飛躍につなげた先輩に続く。

「やっぱり、そういった（吉田のような）選手がいるので、自分もそうなりたい気持ちがあります。行かせてよかったと球団に思ってもらえるように」

現在レッドソックスの吉田は16年冬の同リーグ18試合で打率・556（54打数30安打）、6本塁打、29打点。首位打者、本塁打王、打点王、最多安打の4冠を達成した。麦谷は球団からも派遣通達の際に吉田の例を伝えられ、継続性をテーマに設定。79試合に出場した今季は連日でスタメン出場した際の2戦目以降の打率が打率・156（32打数5安打）とあり、「1試合出て疲れ方が全然レギュラーの人とは違った。連戦でいかに結果を出せるか、コンディションの整え方にも台湾で取り組んでいきたい」と鼻息を荒くする。

岸田監督は「試合勘から離れずに12月までできる。今年1年やって、光るものは当然持っていますから」と山中とともに期待する。「来年レギュラーを獲ると強く思っている」と決意を込めた背番号8が、武者修行に挑む。 （阪井 日向）