2月17日、れいわ新選組の新共同代表に就任した奥田ふみよ参院議員が、自身のX（旧ツイッター）を更新。力強く意気込みを綴ったのだが、その壮絶な内容が物議を醸している――。【写真】気持ちよさそうに…“きのこ雲ランプ”物議のaespaを踊る奥田ふみよ議員全身火あぶり、地獄、悪魔……過激な表現2025年7月の参院選で初当選を果たした奥田氏は、福岡県福岡市生まれ。武蔵野音楽大学を卒業後、ピアノ講師として活動していたが